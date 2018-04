Schmuckkästchen zum Wohnen

Blick in die Zukunft: Den Entwurf für das Mehrfamilienhaus an der Karl-Marx-Straße 13/14 in Grünheide schmückt eine Stein-Fassade. © Foto: Architekturbüro Sattler-Täger

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Sie gilt als Filetgrundstück an der Karl-Marx-Straße in Grünheide – die Nummer 13/14. Zuerst sollte hier ein Bürgerpark entstehen. Nachdem der jedoch in der Nachbarschaft realisiert wurde, plant die Gemeinde an der Stelle gehobenen Wohnungsbau.

Seit die Gemeindevertreter im Herbst 2016 entschieden haben, den Bürgerpark statt an der Karl-Marx-Straße 13/14 lieber in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hotel am Peetzsee zu errichten, gilt es, eine geeignete Nutzung für das Filetgrundstück am Ufer des Peetzsees zu finden. Die Weichen sind gestellt: Das attraktive Areal soll einerseits gehobenen Wohnungsbau aufnehmen und andererseits der Öffentlichkeit den uneingeschränkten Zugang zum See ermöglichen.

Am Donnerstag haben sich Ortsbeirat und Bauausschuss zu einer gemeinsamen Sitzung zusammengefunden, um sich den Entwurf der Architekten Sattler und Täger vorstellen zu lassen. Die Gemeindevertreter sollen auf ihrer Sitzung Ende April befinden, ob das Magdeburger Büro auf dem richtigen Weg ist und die Pläne weiter vorantreiben soll. Beirat und Ausschuss haben das am Ende der Diskussion mehrheitlich empfohlen.

Zuvor hatte es von Ulrich Kohlmann (Bürgerbündnis) erneut Einwände gegeben. Aus seiner Sicht müsse zuerst der im Sommer 2017 ausgelobte Ideenwettbewerb zu Ende geführt werden, bevor ein Architekturbüro mit der weiteren Planung beauftragt werde. „Der Verlauf des Wettbewerbs wurde nie transparent kommuniziert, nie dokumentiert“, lautet die Kritik des Grünheider Gemeindevertreters und Bauausschussmitglieds. Beirat und Ausschuss konzentrierten sich in ihrer Beratung auf die Abwägung, ob die Variante mit zwölf oder die mit lediglich sechs Wohnungen zum Tragen kommen soll. Der Gegenüberstellung war der Wunsch des Ortsbeirates vorausgegangen, die vorgeschlagene, zirka 20 Meter breite Flucht zwischen Boothaus und Neubau großzügiger ausfallen zu lassen.

Wolfgang Sattler präsentierte den Entwurf von zwei baugleichen, imposanten Häuserriegeln, die durch einen transparenten Kern, der der Erschließung der Baukörper dient, verbunden ist. Die moderne Fassade der zweigeschossigen Gebäude mit ausgebautem Dach weist an den Giebeln große Fensterfronten auf und ist an den Seiten leicht geschwungen gestaltet. So öffnet sich der Körper sowohl zum See als auch zur Karl-Marx-Straße hin. Für die Bewohner der zwölf Wohnungen stehen in der Tiefgarage Pkw-Stellplätze bereit, sind im Untergeschoss Keller, Fahrrad- und Müll-Abstellplätze vorgesehen. Der Blick auf die Grundrisse der Wohnungen, deren Kaltmiete bei 12 Euro pro Quadratmeter liegen soll, verrät Fexibilität. So sind sowohl gespiegelte Dreiraumwohnungen möglich als auch eine Kombination aus Zwei- und Vierraumwohnung.

Von dem grundsätzlichen Prinzip und der architektonischen Ausführung weicht auch der Alternativvorschlag nicht ab. Der Unterschied: Der freie Blick zum See wird auf 26 statt 20 Metern geboten. „Für den Passanten fällt das kaum ins Gewicht, für das Gebäude dagegen sehr“, erklärte der Architekt. Denn die schlankere Variante böte viel weniger Spielraum für die Raumaufteilung. Zudem gestalte sich das Verhältnis von Kosten zu Wohnfläche ungünstiger. „Im gehobenen Wohnungsbau dürfen die Wohnungen nicht zu klein sein. Bei der großen Variante wäre die Vermarktung leichter“, argumentierte er.

Offen ist, wer das Projekt realisiert. Sowohl die Suche nach einem Investor ist denkbar als auch die Umsetzung durch die Gemeinde Grünheide. Die große Variante würde nach ersten Schätzungen etwa 2,8 Millionen Euro kosten. „Zur Gemeindevertretung werden wir einen Vorschlag unterbreiten“, kündigte Bürgermeister Arne Christiani an.