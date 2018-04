Jörg Kühl

Beeskow/Berlin (MOZ) Das Filmfestival Achtung Berlin – New Berlin Film Award präsentiert bis Mittwoch 80 Filme in elf Festivalkinos der Hauptstadt. Bereits zum vierten Mal ist das Festival auch in Brandenburg unterwegs und macht erstmals auch in Beeskow Halt. Unter dem Motto Achtung Berlin goes Beeskow werden ausgewählte Spiel- und Dokumentarfilme aus dem diesjährigen Wettbewerb gezeigt, parallel zum Festival bis Sonntag. Eingeladene Filmemacher werden vor Ort ihre Filme persönlich vorstellen, die Filmgespräche werden vom Regisseur und gebürtigen Beeskower Christian Klandt moderiert.

Folgende Filme werden im Lichtspielhaus Schukurama in Beeskow gezeigt: Samstag: 15 Uhr, „Zwei im falschen Film“, 17 Uhr „Die neuen Kinder von Golzow“, 20.30 Uhr „Maybe Baby“ Sonntag: 11 Uhr, „Die neuen Kinder von Golzow“, 16 Uhr „Kindsein“ und zum Abschluss um 19 Uhr „Detour“.