Diskussion um Wohnen am Erpetal

Margrit Meier

Hoppegarten bei Berlin (MOZ) So nicht. Aber bitte gern noch mal. Aber anders. So könnte man die Ablehnung der vorgelegten Ideen zum Bebauungsplan für das Heidemühle-LPG-Gelände übersetzen. Der Bauausschuss hatte getagt.

Wenn die Gemeindevertreter über die Heidemühle diskutieren, meinen sie damit ein ehemaliges LPG-Gelände. Das ist in den vergangenen 27 Jahren zu einer Art Gewerbegebiet mutiert, in dem zahlreiche Autoschrauber agieren und Dinge untergestellt werden. Das Areal ist stark betoniert, also versiegelt. Zwei Jahre ist es her, dass ein Investor seine Ideen vorlegte, die alten Ställe abzureißen, alles, was in irgendeiner Form kontaminiert ist, soll fachgerecht entsorgt werden. Rund 90 Wohneinheiten könnten entstehen. Doch einer Mehrheit der Gemeindevertreter war damals das Ganze zu kompakt inmitten von Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Sie lehnten die Aufstellung, also den Beginn eines Bebauungsplanes, ab. Gleiches könnte jetzt erneut geschehen.

Denn wieder lag das Projekt im Bauausschuss vor. Wieder geht es um den Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes. Die Neuerungen sind laut Investor: Es heißt nun Wohnpark am Erpetal. Statt jedes Grundstück auf den Plänen einzuzeichnen, wurden mögliche Bauplätze mit roten Strichen markiert. Die Grundstücke sollen mindestens 600 Quadratmeter groß sein. Die Fläche eines Fußballfeldes würde entsiegelt werden. Wenn gewünscht, sei es möglich, an der Straße mehrgeschossigen Mietwohnungsbau zu errichten. Für Naturfreunde, die im Erpetal wandern möchten, könnte ein gesonderter Parkplatz geschaffen werden. Der Investor würde sich gern in der Gemeinde an Dingen beteiligen – von Kitabau bis Spielplatz

Annett Schlotte (Linke) fand die Pläne klasse, während Ausschussvorsitzende Claudia Katzer (Linke) sagte, dass sich nicht viel verändert habe, zu dem, was vor zwei Jahren vorlag. Stefan Radach (BfH) argumentierte für die Pläne. So könnte ein Schandfleck endlich verschwinden. Bernd Dähnrich, Sprecher der acht in der eigentlichen Heidemühle (ein Areal am Rand des Erpetals unweit des ehemaligen LPG-Geländes) lebenden Familien, machte sehr deutlich, dass die gegen diese Pläne sind. Sie befürchten eine enorme Zunahme an Verkehr, eine komplette Veränderung des Gebietscharakters sowie, dass die Alleebäume der Zufahrt gefällt werden. Ihr Gegenvorschlag: die Gemeinde kauft die LPG, sie wird entmüllt und ist neuer Standort des Bauhofes. Der sachkundige Bürger Jürgen Imhof war irritiert, dass bei der Flächenübersicht bisher 24 000 Quadratmeter versiegelt seien. Laut vorliegenden Plänen künftig mehr als 16 000. „Das heißt, zwei Drittel bleiben versiegelt“, sagt er.

Gemeindevertreterin Mathilde Dau appellierte, diese Pläne so nicht zuzulassen. Sie schlug vor, dass das Gebiet, das im Flächennutzungsplan als mögliches Bauland ausgewiesen ist, Grünland wird. Die Verwaltung könne das Areal kaufen und zu einem Flächenpool für die eigene und Nachbargemeinden entwickeln, wenn etwa gefällte Bäume im Ausgleich zu pflanzen sind. Im Laufe der Diskussion wandelte sie ihren Vorschlag ab, der besagt, dass nur die Hälfte des Areals überhaupt als Baugelände betrachtet wird. Behutsames Entwickeln, dem dörflichen Charakter angepasst, lauteten weitere Stichworte.

Abstimmen wollte darüber keiner, wohl aber bekam der Investor das Signal, dass dies die Richtung sei, die sich eine Mehrheit vorstellen könnte. Der Alteigentümer werde das Areal nicht an die Gemeinde verkaufen, machte der Vertreter des Investors deutlich. Der Kaufvertrag sei schwebend unwirksam. Gibt es bis Jahresende keine Entscheidung in Richtung Bebauung, wird das Ganze rückabgewickelt und das Ex-LPG-Gelände bleibt so, wie es ist. Kay Juschka (CDU) schlug vor, weitere Ideen mit dem Investor zu diskutieren. Denn ob die Bebauung das einzig Mögliche sei, sei eine andere Frage. Wer bisher alle Diskussionen um das Gelände verfolgt hat, kam sich vor wie vor zwei Jahren. Da gab es ähnliche Argumente, Anträge und Anregungen.