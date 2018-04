Neues Dach für die Bühne

Jörg Kühl

Friedland (MOZ) Die Burg Friedland hat eine dauerhafte Überdachung für die Bühne im Burghof erhalten. Die Anschaffung erfolgte mit Mitteln des Burgfördervereins, der seit zwei Jahren für das Kulturleben auf der Streleburg verantwortlich ist. Der Verein nennt Eckpunkte des Jahresprogramms.

Wie der Vorsitzende des Burgfördervereins, Christian Ksienzyk, mitteilt, handelt es sich bei dem neuen Bühnendach um eine Konstruktion, die dafür ausgerichtet ist, Bühnentechnik, wie Lautsprecher oder Scheinwerfer daran zu befestigen. Das Bühnendach ist absenkbar und verfügt über eine schwarze Abdeckung. Ausgestattet mit der technischen Errungenschaft ist die Burg schwungvoll in die Saison gestartet. Der kulinarische Abend mit Salonmusik , vorgetragen von Mitgliedern des Staatstheaters Cottbus, machte am 3. März den Auftakt. Am 13. Mai wird das traditionelle Frühlingsfest mit Kunst- und Handwerkermarkt gefeiert. Am 18. Mai wird die Ausstellung „Die Suche nach sich selbst“ mit Malerei und Keramik von Svetlana Tiukkel und Sergej Luzewitsch eröffnet. Am 17. Juni steht mit der Fahrrad-Sternfahrt der nächste publikumsträchtige Programmpunkt auf der Agenda. An diesem Tag wird auch die Tour de MOZ sich in das Geschehen einbringen. Am 8. Juli, zum Tag d er offenen Tür, ist ein Trödelmarkt vorgesehen. Am 13. Juli eine weitere Vernissage: Marie-Therese de Groot wird kreative Filzmalerei mit Wolle ausstellen. Vom 14. bis 22. Juli wird Friedland Schauplatz der Deutschen Meisterschaft im Kegelbillard sein. Am Abschlusstag wird es im Burghof aus diesem Anlass ein Live-Konzert geben. Am 4. und 5. August wird die Streleburg wieder von den Klängen des Festivals jenseitsvonmillionen erfüllt. Am 11. August gibt es mit „Die drei Musketiere“ ein Gastspiel der Schlossfestspiele Ribbeck. Am 18. August dürfen sich Musikliebhaber auf ein Kaffeehauskonzert mit dem Brandenburgischen Staatstheater Eberswalde freuen. Die Musiker werden Programm „Dein ist mein ganzes Herz“ vorstellen. Unter dem Titel „Gepinseltes“ werden Mitglieder des Kunstkreises Beeskow ab 31. August ihre Werke ausstellen. Am 9. September ist Tag der Offenen Denkmals. In diesem Rahmen wird nochmals ein Trödelmarkt durchgeführt. Am 14. Oktober steht mit dem Herbstfest samt Kunst- und Handwerkermarkt ein weiterer Klassiker im Veranstaltungskalender der Burg. Am 16. Dezember findet, ebenfalls seit vielen Jahren Tradition, die Burgweihnacht statt – mit Kleintierzuchtausstellung.

Der Burgförderverein wurde 2016 als Nachfolgeverein des Tourismusvereins Friedland gegründet. Der Tourismusverein war aufgelöst worden, um die Vermarktung in die Hände der Märkischen Tourismuszentrale (heute Spreeregion Beeskow-Schwielochsee) zu legen. Der Zweck des Burgfördervereins mit aktuell 14 Mitgliedern ist die kulturelle Belebung der Burg Friedland. Christian Ksienzyk ist Vorsitzender, seine Stellvertreter sind Lutz-Bodo Knöfel und Reinhard Keil.

Diesen Sonnabend ruft der Förderverein ab 9 Uhr zu einer Frühjahrsputzaktion auf. Geeignete Werkzeuge, wie Laubbesen etc. sollen mitgebracht werden. Nach getaner Arbeit gibt es Pizza.