Mit Harke und Besen durch Schwerzko

Ramona Behrend

Schwerzko Der Frühling lässt grüßen und die Schwerzkoer begrüßten ihn jüngst traditionell mit einer ausgiebigen Reinigungsaktion. Ausgerüstet mit Hacke, Harke, Gartenschere und Schubkarre waren etwa 60 Dorfbewohner dem Aufruf des Ortsbeirates zu einem Arbeitseinsatz gefolgt.

Nach dem obligatorischen Foto für die Dorfchronik schwärmte die Gruppe in alle Richtungen aus, um die Überreste des Winters und die letzten Sturmschäden zu beseitigen, zum Beispiel auf dem Göhlener Weg. Während die Kinder emsig die Blumenetagere auf dem Dorfplatz bepflanzten, säuberten die Frauen die Bereiche am Friedhof, Dorf- und Spielplatz. Auf die Männer wartete außer der Aktion auf dem Göhlener Weg auch die Beräumung der Lager mit schweren Bänken und etlichen auszurangierenden Stühlen sowie Möbeln.

Viele Hände machten der Arbeit ein schnelles Ende. Und so verließ nach gut 90 Minuten bereits die erste Bratwurst den Grill. Denn ebenfalls eine Tradition ist es, dass der Ortsbeirat mit einer Grillwurst und einem Getränk die fleißigen Helfer belohnt. In diesem Jahr musste der Grill sehr oft nachgefüllt werden. Die hohe Beteiligung sorgte für ein zufriedenes Lächeln in den Gesichtern der Ortsbeiräte, die sich für das hohe Engagement und auch für die Nutzung der eigenen Fahrzeuge bedanken. Im Laufe des Einsatzes kamen immer wieder Helfer hinzu, sodass es schließlich mehr als 60 waren, die den Ort wieder für die neue Saison besucherfreundlich herrichteten.