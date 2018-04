Kleingärten erwachen aus Winterschlaf

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die 860 Kleingärten des Regionalverbandes „Oberbarnim“ der Gartenfreunde von Bad Freienwalde, Wriezen und Umgebung erwachen allmählich aus dem Winterschlaf. Bei Geschäftsführer Reinhold Lenz aus Wriezen recken bereits zarte Gemüsepflänzchen ihre Köpfe aus der Erde.

„Die Nachfrage nach Kleingärten ist gleichmäßig, aber nicht völlig ausreichend, da die Aufgabe von Parzellen aufgrund des hohen Alters unserer Kleingärtner die Nachfrage übersteigt“, sagt Reinhold Lenz. 16 Vereine sind im Regionalverband organisiert: acht in Bad Freienwalde, sieben in Wriezen und einer in Falkenberg. Durchschnittlich seien 22 bis 24 Parzellen frei. Nachgefragt seien die Gärten von jungen Familien mit Kindern, die raus aus ihrer Neubauwohnung in die Natur wollen, ihren Kindern Natur bieten möchten und denen der Garten den Ersatz für teure Reisen ist.

Der Jahresaufwand für einen Kleingarten betrage je nach Größe 120 bis 250 Euro. Die Höhe der Pacht bewege sich maximal zwischen 30 und 40 Euro pro Jahr. Um aber den Status als Kleingarten nach dem Bundeskleingartengesetz zu behalten, müssen mindestens ein Drittel des der Fläche zum Anbau von Gartenerzeugnissen wie Gemüse, Obst und Kräuter sowie in geringem Umfang Blumen genutzt werden. Die Laube dürfe 24 Quadratmeter Grundfläche haben, so Lenz, der als Geschäftsführer mit den Vorsitzenden der Vereine auf die Einhaltung der Gesetze achtet. Größere Lauben aus DDR-Zeit genießen Bestandsschutz. „An den Lauben darf nicht ohne Genehmigung gebaut werden“, erläutert Lenz.

Bei Kontrollen überwacht der Regionalverband, ob sich die Gartenfreunde an die Gesetze halten. Problem sei, so der Geschäftsführer, dass bei lascher Einhaltung der Gesetze der Verlust des Kleingartenstatus droht. Ist die Laube zu groß und besteht der Garten nur noch aus Ziergehölzen und Rasen, verwandelt er sich in ein Wochenendgrundstück. Statt 30 bis 40 Euro pro Jahr würden 300 bis 400 Euro Pacht fällig. Immer wieder gebe es Probleme, wenn Pächter ihre Gärten nur zum Feiern nutzen wollen. Manchmal helfe eine Abmahnung durch den Vorsitzenden, um den Pächter aufzuwecken. Denn schlimmstenfalls droht die Kündigung. Reinhold Lenz arbeitete 28 Jahre im Justizvollzugsdienst in der JVA Wriezen. Zudem war er viele Jahre Schiedsmann und vermag Gesetzestexte in einfache Sprache zu übersetzen.

80 Prozent der Pächter seien mit Leib und Seele Kleingärtner und halten sich an Bestimmungen. Sie tragen zur Artenvielfalt bei und sorgen für ökologisches Gleichgewicht, denn Pestizide seien verboten. So fühlen sich viele Vögel, Amphibien und Reptilien in den Gärten wohl. „Ich habe extra bei mir den Platz frei gemacht, wo sich Eidechsen sonnen“, berichtet Lenz, der in der Wriezener Gartensparte „An der Volzine“ eine Parzelle gepachtet hat. Zuletzt habe er seinen Ertrag einer Saison auch mal mit Preisen im Discounter verglichen und herausgefunden, dass seine Ernte einen Wert von 480 Euro erzielte.

„Bei uns ist jeder willkommen“, sagt Lenz. Auch Berliner, die Gärten in der Region suchen, werden aufgenommen. Dortige Gartenvereine haben lange Wartelisten. „Pächter zahlen im Monat so viel wie hier im Jahr.“