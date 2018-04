Andreas Trunschke

Mittelmark (BRAWO) Sie haben bereits aussagekräftige Fotos über das Leben zwischen Havel und Plane, zwischen Lehnin und Beelitz oder fotografieren gerade entsprechende Motive? Dann machen Sie mit beim Fotowettbewerb "Leben in der Zauche 2018".

Organisiert wird der Fotowettbewerb von der Borkwalder Fotogruppe Blende 8 des Kulturvereins Zauche e.V. in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Zauche-Fläming e.V. (TZF), der Zeitung BRAWO sowie der Online-Zeitung ZAUCHE 365.

Was müssen Sie dafür tun? Schicken Sie Ihr digitales Bild bis zum 15. Juli 2018 an die E-Mail-Adresse zauche2018@blendeacht.net. Ihr Foto muss im JPG-Format sein, sollte eine Größe von 10 MB nicht überschreiten und eine Auflösung von mindestens 2.000 Pixel an der langen Bildseite aufweisen. Für die Bewertung sind das Motiv, die Bildgestaltung und die technische Umsetzung entscheidend. Schön wäre eine kurze Beschreibung ihres Fotos, außerdem benötigen wir ihren Namen und ihren Wohnort.

Die besten Fotos werden zur Veranstaltung des TZF aus Anlass seines 20-jährigen Bestehens am 1. September präsentiert. Außerdem werden die ausgewählten Fotos in der BRAWO abgedruckt und auf zauche365.de veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es interessante Sachpreise zu gewinnen.

Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter blendeacht.net.