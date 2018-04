Feuer auf Schlachthof-Gelände womöglich gelegt

dpa

Berlin (dpa) Das Feuer auf dem Schlachthof-Gelände im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist vermutlich gelegt worden.

Wie ein Sprecher der Berliner Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, ziehen Ermittler nach bisherigem Kenntnisstand eine Brandstiftung in Betracht. Die Feuerwehr erklärte, dass die Löscharbeiten an der Hermann-Blankenstein-Straße nahe der S-Bahn-Station Landsberger Allee noch den ganzen Tag andauern werden. Das Problem sei, dass die Einsatzkräfte das brennende Gebäude wegen Einsturzgefahr nicht betreten können. Aufgrund starker Rauchentwicklung wurde die Landsberger Allee stadtauswärts gesperrt.

Die Feuerwehr habe die Zahl der Einsatzkräfte noch einmal erhöht, momentan seien 50 Feuerwehrleute vor Ort. Das Feuer in den denkmalgeschützten Hallen war gestern gegen 18 Uhr ausgebrochen.