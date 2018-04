dpa

Berlin (dpa) Sie sprangen ausgelassen auf einer Hüpfburg herum, doch dann kommt es zu einem Zwischenfall: Bei einem Unglück auf dem Fest einer freikirchlichen Gemeinde in Berlin-Hellersdorf sind am Sonntag 11 Kinder verletzt worden.

Zunächst war von 13 verletzten Kindern die Rede. Die Hüpfburg, die der Gemeinde gehörte, könnte umgekippt oder auch plötzlich in sich zusammengesackt sein, sagte ein Sprecher. Die Ursache müsse noch geklärt werden. 40 Rettungskräfte seien schnell am Ort gewesen, um die Kinder zu versorgen. Eins von ihnen erlitt schwere Verletzungen, die anderen leichtere. Sechs Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht.