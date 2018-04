Geisel setzt bei 1. Mai-Demos auf Deeskalation

dpa

Berlin (dpa) Innensenator Andreas Geisel (SPD) setzt bei den Demonstrationen zum 1. Mai wieder ganz auf Deeskalation seitens der Berliner Polizei.

Deshalb führe die erneute Nicht-Anmeldung der Revolutionären 1. Mai-Demo nicht automatisch zu deren Verbot, sagte Geisel der „Berliner Morgenpost“ (Samstag). Zudem werde er der Polizei nicht vorschreiben, wann sie gegen verbotene Fahnen von Terrororganisationen wie der PKK oder dem IS einschreite, sagte der Innensenator.

„Wie im letzten Jahr müssen wir das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit gegen eine Ordnungswidrigkeit abwägen. Eine Nicht-Anmeldung kann also nicht zwangsläufig dazu führen, dass eine Demonstration nicht stattfindet“, sagte der SPD-Politiker. Demos müssten angemeldet werden, damit die Polizei sich auf sie einrichten könne. „Wir sind auf den 1. Mai vorbereitet“, unterstrich Geisel.

Fahnen von Terrororganisationen zu zeigen, sei verboten, so Geisel. „Die Polizei wird gegen PKK-Fahnen vorgehen. Aber ich schreibe der Polizei nicht vor, wann und an welcher Stelle sie vorgeht.“

Der Innensenator bekräftigte, dass im Zusammenhang mit dem Terroranschlag des islamistischen Attentäters Anis Amri im Dezember 2016 das Fehlverhalten einzelner Polizeibeamter untersucht und benannt werde. Das gelte auch nach Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft gegen LKA-Beamte, die er angezeigt hatte. Die Staatsanwaltschaft habe lediglich festgestellt, dass nicht mit letzter Sicherheit ein Vorsatz bewiesen werden könne, sagte Geisel.

Die Vorwürfe gegen Beamte blieben aber leider zutreffend: „Es gab veränderte Berichte, Straftatbestände wurden heruntergestuft, aus gewerbsmäßigem und bandenmäßigem Drogenhandel wurde ein Kleindealer“, sagte der Senator.

Das Magazin „Spiegel“ berichtete am Samstag unter Berufung auf einen internen Bericht der Berliner Polizei, eine Taskforce habe zahlreiche weitere Fehler im Fall Amri aufgelistet. Die Berliner Ermittler versäumten es laut dem Bericht, „Vorgänge zusammenzuführen, Ermittlungen zu bündeln und auszuweiten sowie zielgerichtet Maßnahmen der Inhaftierung oder der Abschiebung gegen ihn (Amri) zu initiieren“. So sei zum Beispiel in 590 der abgehörten Telefongespräche von strafbaren Handlungen die Rede gewesen, es habe klare Hinweise auf mindestens zehn verschiedene Straftaten Amris gegeben.

Die Ermittler hätten allerdings jedes vierte Telefongespräch erst gar nicht auf Deutsch übersetzen lassen, hieß es weiter. Konkrete Hinweise auf einen geplanten Anschlag habe es in den Telefonaten allerdings nicht gegeben. Insgesamt stellte die Taskforce laut „Spiegel“ 254 Mängel im Umgang mit Amri fest, 32 bezeichnet sie als schwer, weil sie sich auf das Ermittlungsergebnis ausgewirkt hätten. Die Kontrolleure rügten zudem eine „grob lückenhafte Aktenführung“.

Die Polizeibehörde habe aus den Fehlern im Fall Amri gelernt und sei besser aufgestellt als vor dem Anschlag am Breitscheidplatz, sagte Geisel. Das gelte besonders für den politischen Staatsschutz, der jetzt 65 Stellen mehr bekommen habe. Bis zum Ende der Legislatur 2021 solle die Hauptstadt-Polizei wieder dieselbe Personalstärke wie im Jahr 2000 haben.