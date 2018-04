Ein Toter und mehrere Verletzte nach Bränden

dpa

Berlin (dpa) In der Nacht zum Sonntag ist es in Berlin zu gleich drei Bränden gekommen. Die Bilanz: ein Toter und zwölf Verletzte, wie die Polizei mitteilte.

Ein Großbrand auf einem ehemaligen Schlachthof in Prenzlauer Berg war auch am Sonntagnachmittag immer noch nicht gelöscht. Seit mehr als 20 Stunden kämpfte die Berliner Feuerwehr mit einem großen Aufgebot gegen die Flammen auf dem Dach einer denkmalgeschützten Halle an der Hermann-Blankenstein-Straße nahe der S-Bahn-Station Landsberger Allee. Das Problem hier: Einsturzgefahr.

Die Brandursache war zunächst unklar. Allerdings geht die Polizei von Brandstiftung aus, wie eine Sprecherin mitteilte. Eine Meldung aus der „BZ“, wonach vor Ort ein Brandkanister gefunden wurde, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Das Feuer war gegen 18 Uhr auf dem Gebäude ausgebrochen. Da Einsturzgefahr bestehe, habe die Halle nicht betreten werden können, teilte ein Sprecher mit. Zwischenzeitlich war die Feuerwehr mit 100 Kräften im Einsatz.

Von der Straßenbrücke an der Landsberger Allee aus, die an dem Gebäude vorbeiführt, versuchten Feuerwehrleute den Brand auf dem 2000 Quadratmeter großen Dach zu löschen. Dunkler ätzender und beißender Qualm zog über die Landsberger Allee. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei sperrte die Wege um den Brandort herum weiträumig ab. Unterstützung bekam die Feuerwehr am Sonntag vom Technischen Hilfswerk.

Bei einem weiteren Brand in einem Gartenhaus in Rosenthal ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr fand die Leiche nach den Löscharbeiten. Zunächst war unklar, ob es sich bei dem Opfer um den 79 Jahre alten Besitzer des Hauses handelte, der dort dauerhaft gelebt haben soll, wie eine Sprecherin sagte. Das Haus ist durch das Feuer komplett zerstört worden. Ob der Brand durch eine Explosion ausgelöst wurde, sei ebenfalls noch nicht geklärt.

Zwölf Verletzte gab es nach einem Kellerbrand in einem Hochhaus in der Gropiusstadt. Die Polizei berichtete, dass Anwohner kurz nach 23 Uhr in dem Haus an der Ringslebenstraße Rauch bemerkt hätten, der aus dem Keller gedrungen sei. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, hieß es weiter. Drei der Verletzten seien mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden. Auch in Neukölln war zunächst unklar, wie es zum Feuer kam.

Lob an der Arbeit der Feuerwehr äußerte am Sonntag die Berliner Polizeigewerkschaft: „Berlins Feuerwehrleute haben auch am gestrigen Abend und in der vergangenen Nacht wieder Großartiges vollbracht und wieder einmal mit Bravour gezeigt, dass sich Berlins Bürgerinnen und Bürger trotz großem Personalengpass immer auf sie verlassen können“, hieß es. Drei derartige Einsätze so professionell zu absolvieren, verdiene absolute Hochachtung. www.feuerwehr-berlin.de