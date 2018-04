Hörtest im Hasenohr

Dresden (dpa) Hallo, hallo", ruft Mariam in das riesige pelzige Hasenohr. Dabei verschwindet das Gesicht der Neunjährigen fast in der kuscheligen Höhle. "Ja?", fragt Shahed. Die zwei Mädchen haben Spaß beim Hörtest im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden. Dort gibt es schon länger ein eigenes - sehr gut besuchtes - Kinder-Museum. Jetzt wurde diese "Welt der Sinne" komplett umgestaltet und hat gerade neu eröffnet.

Dort wird optisch getäuscht, auf die Zunge und unter die Haut geschaut, ins Ohr gequakt, der Duft von Schulklo und Turnhalle nachempfunden oder eine Hand in den Streichelautomaten gesteckt - je nachdem, wie schnell man eine Kurbel dreht, ist die Berührung zart oder intensiv.

Die Macher haben sich dabei von echten Experten beraten lassen: Drittklässlern einer Dresdener Grundschule zum Beispiel. Neu ist etwa, dass man überall mit dem Rollstuhl herumfahren kann und von vielen Objekten Kopien angefertigt wurden, die man anfassen darf. Das hilft blinden Kindern - aber es macht auch Sehenden Spaß. Früher hätten Museen oft als "Orte größtmöglicher Langeweile" gegolten, sagte die Kunstministerin von Sachsen, Eva-Maria Stange, bei der Eröffnung. Sie wünsche sich, dass damit endgültig Schluss sei.

Entstanden ist ein Parcours zum Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen. Man kann selbst seine Sinne testen und rauskriegen, ob man einen Pups oder Schritte im Schnee hört, wie schnell der Schall ist und wie ein Wal sieht. Es gibt riesige Modelle von Ohr, Nase, Auge, Zunge und Haut. Und man kann sich in einem dunklen Tunnel entlangtasten und dabei unterschiedliche Materialien erfühlen, weiches Fell zum Beispiel. "Man kann mit der Hand so schön Sachen ertasten", sagt Tasneem, eine der Drittklässlerinnen, die mitgeholfen hat, die Ausstellung zu bauen. Dass es stockdunkel in dem Gang ist, findet die Achtjährige wunderbar. "Sonst wäre es langweilig", sagt sie. Außerdem gibt es noch: Filme, Experimente, ein Spiegelkabinett, Kuschelhöhlen, den Streichelautomaten ...

Und ein Regal der Gerüche, von dem sich Binh-An gar nicht mehr trennen will. "Hm, das ist total lecker!", sagt sie mit ihrer Nase an einem Rohr, das in eine Dose mit Kakaobohnen reicht.

"Es soll Spaß machen, aber wir haben auch den Anspruch, etwas zu vermitteln", erklärt Kuratorin Carola Rupprecht. Auch wertvolle Sachen aus der Sammlung des Museums werden gezeigt: Eine Brille aus dem 19. Jahrhundert sowie ein altes Hörrohr legen eine Spur ins "große" Museum. Wer Lust hat, kann ihr nachgehen und auch den Rest des Hauses anschauen.

Kinder-Museum Dresden, geöffnet Di-So 10-18 Uhr (ab 4 J.), www.dhmd.de