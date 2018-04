Der Kurator hat schon Lampenfieber

Bernhard Schwiete

Beeskow (MOZ) Eine Führung durch die aktuelle Zickelbein-Ausstellung auf der Burg Beeskow und durch das Kunstarchiv ist am Sonntag bei den Besuchern auf großes Interesse gestoßen. Kurator Friedrich Stachat aus Fürstenwalde erzählte auch Anekdoten von seinen Begegnungen mit Horst Zickelbein.

Es war wie so oft, wenn es um Bildende Kunst geht. Sie ist eher ein Nischenprogramm, was die Zahl der Besucher angeht. Zehn Gäste hatten sich am Sonntagnachmittag, während draußen an der Spree herrliches Frühjahrswetter herrschte, auf der Burg Beeskow eingefunden, um den Ausführungen von Friedrich Stachat über Horst Zickelbein zu lauschen. Diejenigen, die erschienen waren, offenbarten aber großes Interesse und verfolgten Ausführungen mehr als eine Stunde lang mit größter Aufmerksamkeit.

Kurator Friedrich Stachat ist ein enger Weggefährte Zickelbeins. „Ich bin seit mehreren Jahrzehnten mit ihm befreundet und habe ihn stets auch als Lehrer betrachtet“, sagte der Fürstenwalder. Daher sei er nun auch bemüht, die Werke des etwas in Vergessenheit geratenen Malers und Grafikers in die Öffentlichkeit zu bringen. Es dauerte ein bisschen, bis Stachat in Schwung kam; dann erzählte er auch einige Anekdoten, zum Beispiel von gemeinsamen Aufenthalten der beiden an der Ostsee.

„Zickelbeins Kunst ist ein Stück Geschichte“, befand Roberto Fischer aus Friedland, einer der Besucher. Die Ausstellung sei schön gemacht; vor allem sei gut, dass man sehe, was aus den großen Wandbildern des Künstlers wurde, mit denen dieser ganze Gebäude schmückte. Diese Werke sind teilweise erhalten, wie zum Beispiel ein 18,30 Meter Mal 7,50 Meter großes Bild in der Stadthalle in Chemnitz. Andere wiederum, zum Beispiel in Berlin-Adlershof, fielen einem Abriss zum Opfer. „So etwas tut weh“, sagte Kristina Geisler von der Burg, von der viele der Texte zur Ausstellung stammen. Von einigen der großen Wandbilder werden in Beeskow die sehenswerten Original-Entwürfe gezeigt.

Arno Spieckermann aus Wendisch Rietz fand die Ausstellung für eine Stadt wie Beeskow „aller Ehren wert“. Der Grund, warum er sich auf den Weg gemacht hatte, war indes nicht nur Horst Zickelbein. Wie einige andere auch lockte ihn speziell das DDR-Kunstarchiv, dessen Tür im Anschluss geöffnet wurde. Kristina Geisler gab den Gästen einen Überblick über die Sammlung mit mehr als 20 000 Einzelobjekten, darunter 1600 Gemälde und 400 Plastiken.

Die nächste Möglichkeit für einen Rundgang durch das Kunstarchiv gibt es am Sonntag, 13. Mai, um 15 Uhr, anlässlich des Internationalen Museumstages. Eine Stunde zuvor, um 14 Uhr, gibt es dann auch wieder eine Führung durch die Zickelbein-Ausstellung. Sie läuft noch bis 27. Mai. Seit Ende Februar ist sie nach Angaben der Burg von 140 Gästen besucht worden. Zur Finissage wird auch der Künstler persönlich erwartet. Im Alter von mehr als 90 Jahren macht sich Zickelbein dann von der dänischen Ostseeinsel Bornholm, wo er seit 1996 lebt und arbeitet, extra auf den Weg nach Beeskow.

Friedrich Stachat kommentierte den anstehenden hohen Besuch seines Freundes launig. „Ich habe schon ein bisschen Lampenfieber, ob ihm die Ausstellung gefällt“, sagte er. „Dann kann er mich verhauen, aber dann kann er nichts mehr ändern.“

Horst Zickelbein, „Obsessionen“, Malerei, Grafik. Kunst am Bau, Burg Beeskow, geöffnet dienstags bis sonntags von 9 bis 19 Uhr