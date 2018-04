Rekord beim Tour-Auftakt

Halbzeit in Groß Lindow: Für die Radler ging es über den Friedrich-Wilhelm-Kanal, der in diesem Jahr 350 Jahre alt wird. © Foto: Jörg Kotterba

Jörg Kotterba

Wiesenau Die 16. Tour de MOZ ist am Sonntag mit einem Teilnehmerrekord in Wiesenau gestartet. Manche der insgesamt 200 Sportler kamen sogar aus Oranienburg, Bernau und Bad Freienwalde.

„Traumwetter“, meinte Ewald Grünemeyer, „und wieder ist eine tolle Truppe zusammengekommen, fast 200 – das ist Teilnehmerrekord!“ Der 77-jährige Bad Freienwalder nimmt im zwölften Jahr an der Tour teil, die diesmal unter dem Motto „MOZ bewegt“ steht. Grünemeyer gestand, dass es ihn „schon seit Wochen“ in den Füßen juckte. „Ich habe auch schon ein wenig trainiert, nehme also nicht unvorbereitet diese 45 Kilometer in Angriff.“ Er und Ehefrau Christa sind seit 52 Jahren verheiratet und gönnten sich im vorigen Jahr zwei E-Bikes. „Weil man ja nicht jünger wird“, erklärt er. Auf den 26. Mai freut sich Ewald Grünemeyer schon jetzt. „Dann rollt die Tour de MOZ durch das Oderbruch und nach Polen. Und ich bin Tourenleiter.“

Vom Bürgerhaus „Alte Schule“ in Wiesenau zum Friedrich-Wilhelm-Kanal und durch das Schlaubetal ging der gestrige Rundkurs. Und endete wieder in Wiesenau. „Eine sehenswerte Strecke. Wir haben diese Premierenfahrt dem 350. Geburtstag des Friedrich-Wilhelm-Kanals gewidmet“, informierte Tourguide Lukasz Kacmarek. Der 39-jährige Slubicer ist Geschäftsführer des Fördervereins Schlaubemündung-Odertal (FSO), setzt sich mit seinen Mitstreitern für den Tourismus in der Region ein und brachte am Sonntag gleich zwei von ihnen mit: Christiane Förster und Dennis Schulz.

FSO-Mitglied ist auch Marit Tantarne, weil es für sie wichtig ist, für das „schöne Fleckchen Erde“ die Werbetrommel zu rühren. „Ich finde es toll, dass die Tour de MOZ auch in Brieskow-Finkenheerd Station macht, und die vielen Radler Gelegenheit bekommen, meine Lindengalerie mit schöner Keramik zu besichtigen“, sagte sie. Ingolf Olp aus Eisenhüttenstadt war vom kleinen Gärtchen vor der Galerie begeistert. „Ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre bei der Tour dabei. Aber immer wieder lernt man wunderbare Ecken und angenehme Zeitgenossen kennen“, schwärmte er.

Einen längeren Anmarschweg nach Wiesenau hatten Uta und Fritz Kessler aus Bernau. Das Ehepaar legt jährlich etwa 5000 Fahrrad-Kilometer zurück. „Das ist eine Leidenschaft, von der wir nicht mehr loskommen“, erklärte die 75-Jährige. Die Termine der nächsten MOZ-Radtouren haben sie schon dick im Terminkalender angekreuzt.

In diesem Jahr lädt das Märkische Medienhaus bis zum 13. Oktober zu 21-Rad-Touren ein. Bereits nächsten Sonntag wird zur zweiten Fahrt unter dem Motto „Beeskow – Pedale trifft Paddel“ eingeladen. Start der 38-Kilometer-Fahrt ist um 9 Uhr in der Marina auf der Beeskower Spreeinsel. Der Streckenverlauf: Merz, Mixdorf, Müllrose, Biegenbrück, Neubrück, Raßmannsdorf, Radinkendorf, Beeskow.