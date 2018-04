Wo Pittiplatsch und Donald Trump sich treffen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Was haben Donald Trump, Wladimir Putin, Jesus, und Pittiplatsch gemeinsam? Sie alle sind Teil der Ausstellung „Transformator“, die am Wochenende in der Galerie des Städtischen Museums Eisenhüttenstadt eröffnet wurde. Marc Taschowsky hat Personen und Figuren, die in Massenmedien millionenfach zu sehen sind, auf eine neue Ebene gezogen, er hat sie gemalt – ohne dass es jemals zu einer Begegnung zwischen ihm und dem Porträtierten gekommen ist. Und dennoch hat der Maler – Jahrgang 1972 – ihnen eine ganz eigene Note gegeben.

„Da hat man als Betrachter einiges zu tun“, sagt eine Besucherin. Und ja, die Augen bleiben tatsächlich an den Gesichtern kleben, sie verschwinden nicht gleich wieder wie in den Massenmedien, und sie werfen Fragen auf. Ist er das wirklich? Wie war der Name noch mal? Doch die Porträts sind längst nicht alles, was in der Galerie zu sehen ist.

Taschowsky überrascht in vielerlei Hinsicht: mit knalligen Farben, mit außergewöhnlichen Motiven und mit humorvollen Figuren. „Das sind alles Sachen, die wir im vergangenen Herbst entsorgt haben“, verrät Steffi Mayr und zeigt auf eins der Kunstwerke. Der Stein, die Lämpchen und das Holzstück – all das befand sich einst auf ihrem Grundstück. Sie kennt den Künstler, weiß, dass er leidenschaftlicher Sammler ist – von allem. Fahrradhelm, Staubsauger, Antenne und Astgebilde lassen beispielsweise einen Käfer entstehen. „Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin und etwas am Wegesrand sehe, kann es schon mal vorkommen, dass ich umdrehe“, erzählt Taschowsky. Er hat sich seine kindliche Neugier, seine Experimentierfreudigkeit und Fantasie behalten.

„Die Figuren, die hier zu sehen sind, stelle ich das erste Mal aus“, erzählt der gebürtige Frankfurter vom Main, der in Dortmund aufgewachsen ist und mittlerweile mit seiner Familie in Berlin lebt. „Seine Kunst ist inspiriert von Alltagswahrnehmungen in der Großstadt, von ihrer Trivialität, ihren zusammenhanglosen Phänomenen“, sagt Laudator Thomas Kumlehn.

Marc Taschowskys Bilder strotzen geradezu von Details. Erst auf den zweiten, dritten und vierten Blick offenbaren sie all ihre Facetten, so wie der „Koi“ oder das „Monster“. Es ist Kunst, die Spaß macht, wenn man sich auf sie einlässt. Immer wieder lässt sich etwas Neues entdecken – ein Auge, ein Muster, ein Bein.

Museumsleiter Hartmut Preuß jedenfalls ist froh, dass er die Werke des Wahlberliners zeigen kann. Der wollte schon längst in Eisenhüttenstadt ausstellen. Nun hat es geklappt. „Freunde und Kollegen hatten ihre Ausstellungen schon hier und waren ganz angetan. Das ist ja auch ein schöner Ort“, sagt der Künstler mit Blick auf die Galerie, die ihren guten Ruf ohne das langjährige Engagement von Hartmut Preuß gar nicht hätte.

Die Besucher der Vernissage jedenfalls sind angetan. Und einer Dame kommt sofort die Idee, dass das die richtige Ausstellung sei, um Kinder und Jugendliche an Kunst und Galerien heranzuführen. „Ich würde die hier mit Malblock und Stiften herschicken“, meint sie. Auch Wolf-Rüdiger Kriebel verharrt immer wieder vor den Bildern und Figuren: „Es ist mal etwas wirklich Extravagantes.“(ja)