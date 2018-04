Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Premiere an der Großen Freizeit: Auf der Minigolf-Anlage der BSG Pneumant ist am Sonntag erstmalig ein Turnier in der Landesliga Berlin-Brandenburg ausgetragen worden. Liga-Leiter Daniel Peppler von einer Berliner Mannschaft übergab Susann Müller, der Betriebsleiterin der Fürstenwalder Sport- und Freizeiteinrichtungen, die die Anlage zusammen mit dem angrenzenden Tennisplatz bewirtschaftet, und Eberhard Henkel der BSG Pneumant nennt, ein entsprechendes Zertifikat. „Jetzt können hier auch nationale und internationale Turniere ausgetragen werden“, freute sich Henkel. Die Fürstenwalder „Minigolf-Raben“, wie sich die Mannschaft nennt, haben acht Spieler in ihrem Team, vier davon treten jeweils zu einem Spiel an, gewertet werden die Ergebnisse der drei besten. Dabei absolviert jeder Spieler vier Durchgänge auf den 18 Bahnen.

Dass die Qualität der Anlage stimmt, bestätigten die Gäste. Christian Scheffner vom Berliner Verein „Minigolf am Gemeindepark Lankwitz“ äußerte sich voll des Lobes. „Ich habe selten eine Anlage gesehen, die so gerade ist“, sagte er – und nicht abschüssig, wie viele andere. Auch die Betreuung und die Gastronomie durch die Gastgeber fanden die Zustimmung der Berliner Minigolfer. Am 15. Juli wird die Fürstenwalder Bahn übrigens fünf Jahre alt.(je)