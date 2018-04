Hochbetrieb in Erkners Bootshäusern

Mara Kaemmel

Erkner Die Bootssaison beginnt – am Wochenende haben viele Bootseigner ihre Gefährte von den Liegeplätzen in Erkner zu Wasser gelassen. Das Slippen ist oft ein gemeinschaftlicher Kraftakt.

Bei Reimer Hoffmann ist der Hafen am Sonnabendmorgen noch leer. Keine einzige Miniyacht, kein Sportmotorboot, auch kein Paddelboot schaukelt vertäut an den neu eingerammten Pfählen im Wasser. Dafür steht die Wiese vor seinem Bootshaus voll. 34 Boote hat der 84-Jährige auf seinem Gelände in der Wiesenstraße in Obhut. „Wir lassen jetzt jeden Sonnabend drei, maximal fünf davon ins Wasser“, erklärt er. „Wir“ – das sind auch immer ein paar Bootsbesitzer, die zum Saisonstart gemeinsam anpacken. „Hier hilft jeder jedem“, sagt Reimer Hoffmann.

Denn so ein Motorboot wiegt locker zwei bis zweieinhalb Tonnen – das Slippen, wie das Zuwasserlassen im Fachjargon heißt, ist ein echter Kraftakt: Allein schafft das keiner. Die aufgebockten Boote müssen von ihrem Standplatz auf einen Hänger abgelassen, dann zum Slip bugsiert werden: Das ist eine schräge Rampe mit Schienen, die eine Neigung von elf Grad hat und bis ins Wasser reicht. Dort angekommen, wird ein Slipwagen unter dem Boot platziert, auf dem es dann behutsam ins Wasser gleiten kann. Auch dafür werden viele Hände gebraucht.

Das Wetter ist den Bootseignern egal. Sie slippen bei Regen oder Sonnenschein. An diesem Sonnabend hat es früh geschüttet. Reimer Hoffmann steckt deshalb in einen gelben Regenmantel und gibt die Kommandos. Mit dabei ist auch Fred Tietz aus Erkner. Der 78-Jährige besitzt das letzte Holzboot hier. Es ist ein Neptun, er hat es 1963 gekauft. Was ihm am Bootsfahren über so viele Jahre begeistert? „Das ist die Natur und die Ruhe auf dem Wasser“, sagt er. Jörg Schütze (57) und seinem Sohn Mathias Schütze (30) aus Berlin-Marzahn geht es ebenso. Auch sie hatten schon zu DDR-Zeiten ein Boot. „Ich liebe das Gefühl der Freiheit auf dem Wasser“, erklärt Jörg Schütze. Wie die meisten Bootsbesitzer hat er sein Boot bereits im Herbst gereinigt und am Rumpf einen neuen Schutzanstrich gegen Algen aufgetragen, jetzt ist es startklar. Seines ist heute als zweite an die Reihe. Nach 40 Minuten Umheben, Zerren, Schieben und Kippen, rutscht es mit sanftem Platschen ins Wasser. Bis zum Mittag werden noch zwei weitere Boote folgen.

Wie hier herrscht auch in anderen Bootshäusern am Dämeritzsee Hochbetrieb. Bei Otmar und Maria Burchardt in der Werftstraße stehen die Boote dicht an dicht in Reihe an der Slipanalage, um eins nach den anderen abgelassen zu werden.

Nur nebenan bei Kimmritz herrscht Ruhe, nach dem Tod des Eigentümers ist das Bootshaus geschlossen. Otmar Burchardt (77) sieht mit Bedauern rüber auf das leere Gelände. „Die Kinder wollten es nicht übernehmen“, sagt er. Auf seinem ist kein Platz mehr. Waren Bootsliegeplätze vorher schon knapp, jetzt sind sie ein echter Mangel.