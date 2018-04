Wettstreit um die Arbeitnehmer

Marco Marschall

(MOZ) Eberswalde. Zum nun schon fünften Mal trafen die Landratskandidaten am Freitag aufeinander. Im Bürgerbildungszentrum ging es, eingeladen durch den Deutschen Gewerkschaftsbund, hauptsächlich um Arbeitnehmerfragen. Das erste echte Streitthema der Wahl?

Nein. Auch diesmal fiel es den Kandidaten sichtlich schwer, sich bei der Beantwortung der Fragen vom jeweiligen Vorredner abzuheben. Unterschiede ließen sich inhaltlich kaum, vielleicht einzig in Stil und Eigenarten der Bewerber ausmachen. Politprofi Daniel Kurth (SPD) gutierte wirklich jede Frage des Moderators Sven Rosig mit einem „Herzlichen Dank“. Othmar Nickel (CDU) fürchtete nicht gesehen zu werden und stand für jede Antwort auf. Erst als ihm in der Publikumsfragerunde das Handmikrofon entzogen wurde, musste er wie seine Kontrahenten sitzend aufs Tischmikrofon umsteigen.

Mark Matthies (Bürgerfraktion Barnim), stets auf klare Antworten ohne viel Beiwerk bedacht, versuchte es mit einem für ihn ungewohnten Schwenk ins Private. Auf die Frage zur Zusammenarbeit mit Lobbys verwies der Kandidat darauf, dass Beziehungen in die Wirtschaft nicht verkehrt seien. Man dürfe sich eben nicht beeinflussen lassen. Dafür aber sorge schon seine Frau und stelle die „Hackordnung“ zu Hause wieder her. Sven Weller (BVB/Freie Wähler), anfangs etwas tapsig, aber immer um Kürze und Sachlichkeit bemüht, gab sich mehrfach als Querulant im Sinne der Bürger – derjenige, der immer wieder nachhakt und sich mit kurzfristigen Anfragen an die Kreisverwaltung unbeliebt macht. Grünen-Kandidat Michael Luthardt nahm aus persönlichen Gründen nicht am Forum teil.

Arbeitnehmer jedenfalls brauchen sich keine großen Sorgen machen – egal wer Landrat wird. Gewerkschaften und Betriebsräte finden alle wichtig. Kurth und Matthies sind beide selbst Gewerkschaftsmitglied. Alle vier sprachen sich für vernünftig bezahlte und gegen prekäre Arbeit aus. SPD-Kandidat Kurth zeigte aber auch Verständnis für Betriebe, die aufgrund ökonomischen Drucks nicht festanstellen, um auf Auslastungsspitzen zu reagieren. Sven Weller schlug vor, bei Ausschreibungen darauf zu achten, dass Betriebe bestimmte Mindeststandards, zum Beispiel eine Befristung auf maximal zwölf Monate, einhalten. Othmar Nickel plädierte für eine vernünftige Probezeit und nannte zweijährige Befristungen eine Unsitte. Mark Matthies wies darauf hin, wie schwierig es sei, als Landrat auf Betriebe Einfluss zu nehmen. Der Kreis, da waren sich alle einig, müsse als Arbeitgeber vernünftige Beschäftigung vorleben.

Thema Schulsozialarbeit: auch die wird von allen als wichtig erachtet und von Othmar Nickel, Direktor in Bernau, auch schon umgesetzt – obwohl es sich, so der CDU-Kandidat, um eine Landesaufgabe handele. Daniel Kurth sprach sich für eigene Anstrengungen des Kreises aus und nicht nur auf Potsdam zu hoffen. Sven Weller will den politischen Druck auf Bund und Land erhöhen und als Kreis nicht immer in Vorleistung gehen.

Ein dem verwandtes Thema, das staatliche Schulamt, wollen alle wieder aus Frankfurt zurückhaben, wobei Matthies, Kurth und Weller die Behörde zusammen mit der Uckermark zunächst in den Nordosten Brandenburgs holen wollen. Erst anschließend wäre um die genaue Standortfrage zu verhandeln. Einzig Othmar Nickel beharrt von vornherein auf Eberswalde.