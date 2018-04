Der Mann, der Büros sammelt

Pfeiffer, Reinhard

Neuenhagen bei Berlin Der Saal rappelvoll, alle wollen Gysi sehen und hören. Der hatte sich am Freitag zur Vorstellung seiner Lebenserinnerungen „Ein Leben ist nicht genug“ im Neuenhagener Bürgerhaus angesagt. Zwei bequeme Sessel auf der Bühne, ein Tisch, eine Wasserflasche, mehr nicht. Und ein Moderator, Jürgen Rummel, Radiomoderator von Antenne Brandenburg, als Stichwortgeber.

Und wahrlich, ein Gysi kommt sehr gut ohne Moderator aus, und so musste sich Jürgen Rummel wirklich nur als Stichwortgeber des Öfteren in Erinnerung bringen. Gegen den Dampfplauderer Gysi kommt niemand an. Und so begann er mit der aktuellen Weltlage. Erstaunlicherweise setzte er alle Hoffnungen auf das amerikanische Militär, um Donald Trump von einem ernsthaften Krieg in Syrien abzuhalten. Brach eine Lanze für Putin und erklärte logisch und überzeugend, warum Moskau nicht hinter dem Giftgasangriff in Libyen und England in Frage käme. Dann landete er in Europa und wetterte über die Alten, die den Jungen mit Brexit und Pegida die Zukunft kaputt machen würden.

„Lasst uns Alten Europa retten, statt kaputt zu machen!“, rief er aus und erntete Applaus. Nach dem Exkurs durch die Weltpolitik, schaffte es der Moderator, Gregor Gysi auf sein Buch zu lenken und etwas persönlicher zu werden. Ohne Luft zu holen und umzuschalten, erzählte der nun witzig von seinen vielen Leben. Verweilte natürlich am längsten bei der Wende und seinem Eintritt in den deutschen Bundestag. Locker und gespickt mit vielen Anekdoten ließ er die Wendezeit plastisch auferstehen. Er beklagte die Linke, die nur mit sich selbst beschäftigt sei, vergaß jedoch zu erwähnen, dass er viele Jahre Chef dieser beklagenswerten Linke war. Er redete und redete, man wurde ganz benommen von dieser Dauerberieselung von, zugegeben, klugen und brillanten Gedanken, doch am Ende forschte man etwas ratlos im eigenen Geist, was von all den schönen Worten bleibt? Irgendwie war es ein wirklich unterhaltsamer Abend, man hat das Buch samt Unterschrift vom Helden, doch ein klein wenig Hunger bleibt. Übrigens gefragt nach seinen Hobbys, nannte Gysi das Bürosammeln. Er kam bei der Aufzählung auf sieben!! (rpf)