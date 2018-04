Lammzeit auf dem Erlenhof

Doris Steinkraus

Kienitz-Nord (MOZ) Die zweijährige Sophie bestaunt respektvoll das kleine Schaf. Nachdem Karl-Heinz Brunat versichert, dass es wirklich nichts tut, streichelt sie es, so wie später auch das schwarze Lamm. Beide blöken klagend nach ihrer Mama. Fürs Fotoshooting mussten sie mal kurz aus ihrem Gehege. Dort tummeln sich neben elf Muttertieren und sieben Böcklen bereits zwölf Lämmer. Bei zwei weiteren Ziegen wird der Nachwuchs fast täglich erwartet.

„Es ist einfach traumhaft hier“, schwärmt Sophies Mutter Susan Bach. Die Neubrandenburgerin ist mit ihrem Mann Hendrik sowie ihren Eltern Gesa und Michael Eckhardt aus Rathenow gerade Gast auf dem Erlenhof. „Durch einen Zufall sind wir im November übers Internet auf diesen Hof gestoßen“, erzählt Susan Bach. Eine Woche habe die Familie dann in den Schäferwagen Quartier bezogen. „Wir sind eigentlich Camper und Padler“, erklärt Gesa Eckhardt. „Gegen unsere sonstigen Quartiere ist das hier Fünf-Sterne-Niveau.“ Weil es allen so gut gefiel, wurde gleich ein verlängertes Wochenende im Rahmen des Lämmerfestes gebucht. „Wir kommen garantiert noch öfter“, kündigt Susan Bach an. Die Weite, Ruhe und vor allem die Herzlichkeit ihrer Gastegeber und die familiäre Atmosphäre seien einfach überwältigend. Ihre Tochter könne sich hier überall frei bewegen, die Tiere streicheln, alles anfassen und sich richtig austoben.

Barbara Brunat kennt solche Schwärmereien. Wer erst einmal in der Abgeschiedenheit des Erlenhofes zu Gast war, der weiß die Idylle zu schätzen. „Und es kommen wieder mehr Familien mit Kindern“, freut sich Barbara Brunat. Ihre rustikalen Übernachtungs-Wagen waren sogar während der Winterzeit zum Teil belegt. Mit dem Lämmerfest starten die Kienitzerin und ihr Mann nun aber ganz offiziell in die Saison. Es ist das zehnte und wahrscheinlich auch das letzte Lämmerfest, sagt die 64-Jährige. Sie wollte mit ihrem Mann eigentlich schon längst kürzer treten. „Aber es macht immer noch Spaß und so lange die Gäste kommen, und wir das schaffen, halten wir den Hof offen“, versichert sie. Auf dem gibt es an diesem Sonnabend noch einiges mehr als „nur“ den Laden mit den regionalen Produkten und Schafspezialitäten. Zum Beispiel Live-Musik mit der Gruppe „Männersache“. Bei selbst gebackenem Kuchen, Lammwurst oder Schmalzstulle mit Gurken lassen es sich die Besucher gut gehen. Barbara Brunat zeigt auch, wie Schafwolle gesponnen wird.(dos)

„Erlenhof“, geöffnet Do–So 14 bis 18 Uhr, Tel. 033478 38980, www.erlenhof-im-oderbruch.de