MSV knackt das Bollwerk

Matthias Haack

Neuruppin (RA) Saisonspiel 21 lässt sich für den MSV Neuruppin schwerlich eintakten. Zwar gelang mit dem 3:2 (1:1) gegen Guben-Nord der zwölfte Sieg. Aber es hätte auch anders kommen können.

Selbst ein 8:1 war einerseits möglich, aber auch ein 1:2, wenn die Gäste nicht zweimal eine gehörige Aktie an zwei Gegentoren zu verzeichnen hätten. Allerdings erarbeitete sich Guben in den 90 Minuten kaum eine Torchance. Zum einen arbeitete die Defensive der Neuruppiner aufmerksam. Zum anderen war der Matchplan so ausgelegt, dass die Hälfte der Mannschaft einen Riegel vor Keeper Danny Hübner aufbaut. Mehr als die Hälfte der zweiten Hälfte war ebenso in die Abwehrarbeit eingebunden. Spielertrainer Franz-Aaron Ullrich: "Wir haben diesmal ausnahmsweise eine Fünferkette aufgestellt, weil wir bei den schnellen Neuruppiner Außen dachten, so kommen wir besser in den Zweikampf." Das war nicht ganz so effektiv wie gehofft, aber "wir bekommen halt nur durch einen zu kurz abgewehrten Ball auf der Außenbahn das Gegentor". Florian Riehl (16.) markierte das Führungstor für den Platzherren. Dass die weitgehend zum Reagieren gezwungenen Gubener zum Halbzeitpfiff noch im Spiel waren, lag an der mageren Effizienz der Neuruppiner und an einer Abschlussaktion: Alexander Ost stand bei einem Eckstoß richtig (45.). Ullrich: "Perfekt für uns."

Zehn Minuten nach Wiederbeginn schien die Entscheidung mit einem Doppelschlag des MSV gefallen. Ullrich: "Einmal legt der Innenverteidiger den Ball zu kurz zum Torwart zurück. Beim zweiten Mal braucht der Torwart nur drei Schritte nach vorn machen und den Ball aufnehmen. Aber er bleibt auf der Linie kleben. Ganz krasse Fehler." Dann jedoch erspielte sich der MSV ein deutliches Übergewicht und hatte Torchancen für zwei Partien. Weil von Guben partout nichts mehr zu sehen und zu erwarten war (Ullrich: "Da haben wir den Kopf in den Sand gesteckt"), wechselte Coach Heny Bloch doppelt: Richard Hasse und auch der nicht ganz gesunde Marcel Weckwerth kamen für die letzten 22 Minuten. Dass Bloch einen dritten Wechsel vollziehen musste, lag an der Gefahr eines Platzverweises: Torschütze Florian Riehl (zweites Saisontor) monierte mehrfach Entscheidungen von Referee Toni Bauer. Bloch befürchtete, dass das Pulverfass hochgehen könnte. Martin Dombrowski kam.

Es ging zwar nur weiter in eine Richtung. Der ganz große Druck fehlte jedoch. Wie aus dem Nichts lag der Ball kurz vorm Ende im Netz vom beschäftigungslosen Keeper Daniel Fraufarth. Ost hatte zum fünften Mal in dieser Serie getroffen (89.).

Henry Bloch: "Bis zum vorletzten Pass haben wir das wirklich gut gespielt. Aus Schlampigkeit kommen wir aber in die Bredouille. So ein Spiel muss einfach souverän gewonnen werden." Ein wenig Enttäuschung konnte er über die Arbeit nach hinten nicht verbergen. Bloch sah schon vorm zweiten Gegentor "zwei, drei Situationen mit langen Bällen, als wir das unterschätzen. Chancen entstanden nicht daraus, nur kann man das vorher unterbinden."

Zwei echte Möglichkeiten - zwei Tore. Etwas Neid auf diese Quote verbirgt Henry Bloch nicht. Ullrich dazu: "Das ist untypisch für uns. Sieben Spiele hatten wir diese Effektivität nicht. Hätten wir sie, dann hätten wir auch was mitgenommen." In Neuruppin nutzte sie Guben überhaupt nichts. Ullrich: "Der MSV steht nicht umsonst da oben. Ich verstehe nicht, warum die Truppe immer wieder mal ein Ding liegen lässt. Für uns geht das hier in Ordnung bei unserer Situation." Er hatte nur einen Wechsler dabei, den er schonte, weil er am Sonntag in der zweiten Vereinsmannschaft ran sollte, sonst wäre sie nur zu zehnt.