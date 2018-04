Modefrühling macht Lust auf mehr

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Zum „Modefrühling“ wird nun schon seit einigen Jahren in die Konzerthalle in St. Georg in Bad Freienwalde eingeladen. Und auch diesmal überraschte die Veranstaltung mit Neuerungen. So habe Friseurmeister Uwe Steinicke nach seiner Premiere im Vorjahr versprochen, 2018 Männer als Models mitzubringen, berichtete Ralf Dahlke. Der Augenoptikermeister hatte erneut die Moderation übernommen und verwies zudem auf drei Männer im Publikum, die er habe gewinnen können.

Doch das Gros der Gäste machten aber auch diesmal Frauen aus, die angesichts der präsentierten Mode und Accessoires staunende Augen und lange Hälse bekamen. Wann immer sich die Chance bot, wurden die Models dann im Gang noch zu Extra-Drehungen aufgefordert. Besucherinnen, die günstig saßen, nutzten natürlich die Gelegenheit, um mit den Stoffen gleich auf Tuchfühlung zu gehen oder Uhren und Schmuck aus der Nähe zu betrachten. Wer wollte, konnte im Anschluss erstmals auch Shirts, Blusen, Jacken, Hosen oder Handtaschen erwerben, die Ingrid Stoye vom „Mode-Express“ in Eberswalde mitgebracht hatte.

Sie sei den Organisatoren nach der Geschäftsaufgabe von „Modefrühling“-Mitbegründerin Erika Drenske von Besuchern der Veranstaltung empfohlen worden, erzählte Ralf Dahlke in der Pause und freute sich nicht über die erneute Zusage von Ingrid Stroye, sondern ebenso darüber, dass nun offenbar erstmals Gäste aus Eberswalde mit im Publikum saßen. „Das ist doch ein schöner Nebeneffekt“, meinte er und dankte allen Beteiligten der 2018er Auflage des Modefrühlings. „Dazu gehörte auch die Wriezener Backstube, die kurzfristig eingesprungen ist“, sagte Dahlke. Und ohne den Oberbarnimer Kulturverein, der die Konzerthalle in St. Georg betreibt, sei die Veranstaltung ohnehin nicht denkbar.

Uwe Steinicke hatte da schon seinen Mitarbeiterinnen, die am Vormittag noch im Salon gestanden hatten, und den Models für ihren Beitrag zum „Modefrühling“ gedankt. Und lobend hervorgehoben, dass diesmal eine Auszubildende beteiligt sei: „Sie zeigt hier eine Herrenfrisur mit Fasson.“ Ein Schnitt, der Aufgabe bei der ersten Zwischenprüfung sei. Bis dahin habe die junge Frau sogar noch etwas Zeit.

Das Sanitätshaus Medifit bewies nach der Pause, dass Gesundheitsmode weder unmodern noch unbequem sein muss und es Stützstrümpfe zum Beispiel auch in kräftig-leuchtenden Farben gibt. Die Fachsimpeleien zwischendurch waren kurzweilig und durchaus erhellend. So hatte Goldschmiedin Antje Kannewurf unter anderem Opale in allen Formen mitgebracht und empfahl Ketten aus Stahlseil mit Anhängern für den Sommer. (azi)