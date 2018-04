Geistiger Führer oder Teamplayer?

Holger Rudolph

Rheinsberg Am Samstagnachmittag stellten sich vier von fünf Landratskandidaten im Rheinsberger Jugendpavillon vor und beantworteten Fragen des Publikums. AfD-Kandidatin Petra Hentschel war nicht eingeladen worden (RA berichtete).

Moderiert wurde der zunächst auf zwei Stunden angesetzte Nachmittag, der schließlich drei Stunden dauerte, von den Jugendlichen Eva-Luise Schulze und Merlin Vilhelm Gerndt. 20 Zuhörer nahmen an der Runde mit dem amtierenden Landrat Ralf Reinhardt (SPD) und seinen Herausforderern Sven Deter (CDU), Christian Scherkenbach (parteilos, unterstützt durch Die Linke) und Hans-Georg Rieger (BVB/Freie Wähler) teil.

Warum sieht jeder der Kandidaten gerade sich als den besten künftigen Landrat? Rieger versprach die geistige Führung der Kreisverwaltung, um „Chaos wie derzeit im Amt Temnitz zu vermeiden“. Reinhardt sah sich hingegen „nicht als Oberbefehlshaber, sondern als Teamplayer“. Scherkenbach lobte seine Erfahrungen als Betriebsratsvorsitzender der Ruppiner Kliniken, deren stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender er ebenfalls ist. Auch sei ihm Ehrlichkeit sehr wichtig. Deter fand, dass er als Landrat Akzente setzen werde. Der jetzige Landrat hätte nach seiner Meinung gut daran getan, sich schon vor Jahren gegen die inzwischen abgeblasene Kreisgebietsreform einzusetzen. Das Verhältnis zum Nachbar-Landkreis Prignitz sei nun gestört. Er werde es wieder in Ordnung bringen.

Dann konnte das Publikum Fragen stellen. Eine bessere Versorgung mit Linienbussen im Landkreis wurde gefordert. Scherkenbach fand den Wunsch sehr wichtig. Sicher habe die Jugend noch mehr Wünsche. Er werde dafür sorgen, dass auf Kreisebene ein Jugendparlament als Sprachrohr junger Menschen etabliert wird. Rieger würde mit Nachdruck bei der Nahverkehrsgesellschaft nachfragen. Reinhardt sah die Sache pragmatisch. Jede Buslinie sei für den Kreis ein Zuschussgeschäft. Wenn sich wie vor ein paar Jahren beim Rheinsberger Seenbus herausstelle, dass er so gut wie nicht genutzt wird, bleibe nichts übrig, als solche Linien wieder einzustellen. Deter fand es schlecht, dass viele Linien nur während der Schulzeit fahren und in den Ferien überhaupt nicht verkehren. Er werde auch dann kleine Busse oder solche von privaten Anbietern einsetzen: „Die Menschen wollen Verlässlichkeit.“

Auf dem Gelände der früheren Panzerkaserne in Neuruppin könnte eine staatliche Hochschule entstehen, empfahl ein Zuhörer. Reinhardt erinnerte daran, dass die bestehende private Medizinische Hochschule demnächst mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Land zum Gesundheitscampus aufgewertet werde, der dann auch öffentliche Gelder erhalten solle. Auf dem Kasernengelände könnte, so Reinhardt, aber endlich eine Bundesbehörde entstehen. Er denke dabei an die Bundes-Autobahngesellschaft, die 2020/21 ins Leben gerufen werden soll. Er wolle sich persönlich dafür stark machen, dass diese Behörde mit einer Vielzahl von Arbeitsplätzen in die Fontanestadt kommt. Deter würde es vorerst ausreichen, wenn die Dächer der alten Kasernengebäude repariert werden. Rieger sähe auf dem Gelände gern ein Zentrum für regenerative Energien.

Streit gab es über die Betreiberschaft von Flüchtlingsunterkünften. Durch eine Bürgerfrage angeregt, warf Mitbewerber Rieger Landrat Reinhardt vor, dass der Kreis bestimmte Betreiber bevorzugt habe. Reinhardt widersprach sehr deutlich. Die Vorwürfe seien unhaltbar: „Herr Rieger erzählt Quatsch.“ Schließlich brach Moderator Gerndt das Thema ergebnislos ab. Eine Seniorin im Publikum fragte nach, ob der künftige Landrat dafür sorgen könne, dass es in Neuruppin auch weiterhin eine Rheumatologische Praxis gibt. Sie habe erfahren, dass die Doppelpraxis als Außenstelle der Kliniken demnächst geschlossen wird. Scherkenbach kannte das Problem. Leider habe es Differenzen zwischen den beiden Rheumaärztinnen und der Klinikleitung gegeben. Letztlich sei ihnen gekündigt worden. Die Praxis solle erhalten bleiben, doch werde es schwer, schnell Nachfolger zu finden, da es kaum Rheumatologen gebe.

Reinhardt bestätigte, dass die Stelle schnell wieder besetzt werden soll. Für den Fall, dass es doch länger bis zur Neubesetzung dauert, will sich Scherkenbach als Landrat dafür einsetzen, dass Patienten mit für sie kostenlosen Taxis in die Nachbarkreise zu den dort tätigen Fachärzten gefahren werden.

Zum Ende sagte jeder Kandidat, welchen Mitbewerber er zum Landrat wählen würde, falls er sich nicht selbst ankreuzen dürfte. Deter würde Scherkenbach wählen. Reinhardt kniff. Er sagte: „Alle drei. Ich kenne sie als verlässliche Partner.“ Seine Stimme wäre damit ungültig. Rieger würde auch bei Scherkenbach sein Kreuzchen machen. Und Scherkenbach würde sich für Deter entscheiden.