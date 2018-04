Lange erfolgreich gewehrt

Matthias Haack

Lindow (RA) Den Befreiungsschlag in der Fußball-Landesklasse verpasste Grün-Weiß Lindow am Sonnabend. Denn dem 2:1-Erfolg in Potsdam folgte gegen den VfL Nauen eine 0:2-Heimniederlage. Damit verbleibt der Staffelneuling auf Rang 13 und abstiegsbedroht.

Die Marschroute von Spielertrainer Robert Hinkelmann ging eine Stunde lang auf. Er wollte gegen die "Mannschaft der Rückrunde" die Null halten. Erwartet worden war viel Ballbesitz für die Nauener. Das traf zu. Lindow hätte sogar jedoch bei seinen Nadelstichen durchaus in Führung gehen können. Jedoch prüfte der VfL mehrfach Allrounder Mischa Behre. Er vertrat den verletzten Stammkeeper Dominic Rauch.

In Rückstand geriet die Heimelf durch einen 21-Meter-Schuss von Maurice Razniewski (66.). Auf eine Karte setzend, lag das Leder nach einem Kopfball von Jens Schmidt im Netz. Jedoch wurde der Treffer wegen Abseits nicht gegeben. Die Abwehr entblößend, spielte Lindow in den Schlussminuten alles oder nichts. Seinen Konter nutzte der Gast zum 0:2. Martin Berndt bescherte dem Tabellenfünften den neunten Sieg in Folge.