Britisch böser Abend mit grandioser Großmann

Holger Rudolph

Rheinsberg (MOZ) Alan Bennetts britischer Humor, brillant gelesen von Mechthild Großmann, sorgte am Freitagabend im ausverkauften Rheinsberger Schlosstheater für Beifallsstürme.

200 Zuhörer waren zu „Literatur im Theater“ gekommen, um die Lesung „Ein Kräcker unterm Kanapee“ zu erleben. Ihre erste Filmrolle hatte Großmann schon 1979 in Rainer Werner Fassbinders „Berlin Alexanderplatz“. Gefragt war und ist die Frau mit der rauchig-tiefen unverkennbaren Stimme am Theater ebenso wie beim Fernsehen. Einem breiten Publikum wurde sie als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm in den Münster-Tatorten bekannt.

Der 1934 geborene Alan Bannett besitze einen teilweise bösen britischen Humor, stellte Dr. Peter Böthig, Leiter des veranstaltenden Kurt-Tucholsky-Literaturmuseums, eingangs fest. Das Publikum dürfe gespannt sein. „Ein Kräcker unterm Kanapee“ ist eine Sammlung von sechs Monologen.

Großmann saß an einem Tisch, neben ihr eine Stehlampe, dahinter nur der Vorhang mit dem Foto einer historischen Bibliothek. Miss Ruddock, in die Jahre gekommene Jungfer, mag es, Briefe zu schreiben, in denen sie sich beschwert. Zum Beispiel über die Leichenwagenfahrer vorhin bei der Beerdigung. Die hätten doch tatsächlich während der Trauerfeier geraucht. Plötzlich schaute Großmann in der Rolle der Miss Ruddock furchtvoll nach links. Ja, gegenüber seien Nachbarn eingezogen, die sich ihr nicht vorgestellt hätten. Und deren Kind sehe verdreckt aus. Großmann formte jedes Wort genüsslich. Sie verstand es hervorragend, die notorisch neugierige, stets bestens Informierte zu verkörpern.

Miss Ruddock schrieb ihrem Wahlkreisabgeordneten, was jeder ordentliche Brite machen sollte, und auch einem Würstchenhersteller: „Das dicke schwarze Haar aus ihrem Würstchen habe ich beigefügt.“ Dann wieder der Blick nach gegenüber, wo das Kind immer seltener zu sehen ist und nie ein Tischtuch auf dem Tisch liegt.

Diese ganze Aufregung wurde Miss Ruddock irgendwann zu viel. Auch der Gang zum Arzt brachte rein gar nichts. Tabletten sollten sie ausgeglichener werden lassen. Doch sie bemerkte keinerlei Veränderung und wollte vom Doktor die Adresse des Herstellers haben. Der Mediziner machte sich offenbar Sorgen um den Zustand der älteren Dame und schickte den Pfarrer bei ihr zu Hause vorbei. Doch sie ließ ihn nicht hinein: „Ich bin Atheistin.“

Es kam, wie es wohl kommen musste, wenn jemand sich mit einer Vielzahl von angeblich gut gemeinten Briefen überall einmischt. Ein Polizist besuchte sie und fragte, ob sie die Verfasserin all dieser Schriftstücke sei. Dem Drogisten habe sie geschrieben, seine Frau sei eine Prostituierte. Und der Schülerlotse belästige die Kinder. Und dann die Sache mit den Nachbarn. Dass die Neugierige das Kind so selten sah, lag daran, dass es lange im Krankenhaus war und schließlich an Leukämie starb. Schließlich landet sie für all ihre Beleidigungen und falschen Verdächtigungen im Gefängnis. Und, oh Wunder, Großmann als Miss Ruddock atmete auf: „Zum ersten Mal seit Jahren erlebe ich so etwas wie Freiheit.“ Die Arbeitstherapie machte ihr ebenso Spaß wie der Sekretärinnenkurs. Und sie konnte alles Mögliche über die Mitinsassinnen in ihr Tagebuch schreiben.

Nach der Pause sagte Großmann, weshalb sie Bennett so sehr mag. Der Schriftsteller, Regisseur und Literaturwissenschaftler verstehe es, Menschen zum Lachen und Nachdenken zu bringen. Ihr Fazit: „Über das Lachen lernt man viel mehr als über Belehrungen.“ Miss Ruddock könne auch verstanden werden als „eine alte Frau, die sich in dieser auf Jugendlichkeit fixierten Gesellschaft im Gefängnis wohler als in der Freiheit fühlt“.

In der zweiten Monologserie stellte sich die ständig besoffene Pfarrersfrau Susan vor. Köstlich, wie Großmann in diese Rolle schlüpfte. Schließlich findet sie Trost und guten Sex beim indischen Händler.

Großmann bewies, dass sie es nicht nur versteht, hervorragend in eine Sprechrolle zu schlüpfen. Wenn innerhalb des Monologs weitere Personen zitiert wurden, war auch sie plötzlich jemand ganz anders. Mal piepste ihre Stimme intrigant, dann wieder war sie voll und männlich. Zum Abschluss gab es nochmals sehr viel Beifall für die bravouröse Alleinunterhalterin Mechthild Großmann.