TSG-Sieg mit Schönheitsflecken

Felix Ney

Bernau In einer bis zum Ende umkämpften Partie der Fußball-Brandenburgliga behält Favorit TSG Einheit Bernau gegen den Werderaner FC Viktoria knapp mit 2:1 die Oberhand.

Die Barnimer Hausherren mühten sich mehr als nötig, denn die Anfangsviertelstunde diktierten die Schützlinge von Einheit-Trainer Nico Thomaschewski zunächst klar. So kam auch der Einheit-Führungstreffer nicht von ungefähr, als Antrew Lubega zentral vor Gästetorwart Jan-Niklas Rauch auftauchte und aus 14 Metern flach zum 1:0 einschob (9.). Doch „danach haben wir das Fußballspielen eingestellt. So war das eben auch kein gutes Spiel von uns“, wie Nico Thomaschewski hinterher beklagte.

So kam die robuste Truppe aus Werder, die noch um den Klassernerhalt bangen muss, in der Folge auf und wurde zumeist durch Standards – u. a. einige Eckbälle – vor dem Einheit-Kasten gefährlich. Einen davon nutzte der aufgerückte Innenverteidiger Max Teichmann nach Andre Leimbach-Freistoß per Kopfball zum 1:1 für die Gäste (32.). Auch in der Folge war Werder mindestens ebenbürtig und bereitete den Bernauern durchaus einiges Kopfzerbrechen.

Auch im zweiten Durchgang bot sich ein enges Spiel, in dem die Gäste kaum Möglichkeiten der Bernauer zuließen. Erst die Schlussviertelstunde bot mehr Spannung, nachdem eine unübersichtliche Situation im Gästestrafraum zum 2:1 für Einheit geführt hatte (72.). Nach Flanke von Christopher Griebsch stocherte Martin Lange aus dem Getümmel den Ball für die Bernauer zum Siegtreffer ins Netz. Dies machten die Gäste trotz aller kämpferischen Bemühungen nicht mehr wett.

Stattdessen prägte zwei Bernauer Personalien die letzten spannenden Minuten. Zunächst flog Einheits Christopher Griebsch ebenso unnötig wie umstritten vom Platz (Gelb-Rote Karte, 89.). Dabei ging ein klarer Schubser von Werder-Kapitän Ondrej Suchacek voraus. Schiedsrichter Pascal Reisner bedachte den Werderaner indes nur mit Gelb. Zudem verletzte sich in der Nachspielzeit auch noch Einheit-Spielführer Jens Manteufel schwer am linken Oberschenkelmuskel und wird wohl nächste Woche ausfallen.

Einheit-Trainer Nico Thomaschewski resümierte: „Wir haben endlich den schwarzen Raben verscheucht und wieder gewonnen. Auch wenn es spielerisch heute nicht so prickelnd war.“ Zudem musste Thomaschewski kurz vor Spielbeginn seine Formation umbauen, weil Luc-Stephane Nkok nicht pünktlich anreiste, rutschte Max Gerhard in die Startelf. Dagegen beklagte Werder-Coach Ingo Hecht nach der knappen Niederlage: „Ich kann die Komplimente für ein gutes Spiel nicht mehr hören. Klar, hätten wir für diesen guten Auftritt meiner Mannschaft mindestens einen Punkt verdient, stehen aber wieder mit leeren Händen da.“ (fne)

Einheit Bernau: Niklaas Seifarth – Elton Makengo, Tom Schneider, Julian Graf, Jens Manteufel (90. Marvin Dumke), Martin Lange, Christopher Griebsch, Max Gerhard (62. Benedict Richter), Jörn Wemmer (75. Ricky Ziegler), Maximilian Walter, Andrew Lubega