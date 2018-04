In der Lausitz nichts zu holen

Michel Rieckmann

Cottbus Es wurde nichts mit der Pokal-Revanche: Fußball-Regionalligist FSV Union Fürstenwalde hat am Sonntag das Auswärts-Punktspiel beim souveränen Spitzenreiter FC Energie Cottbus trotz einer ansehnlichen ersten Halbzeit mit 1:4 (1:1) verloren.

Es begann gleich mit einem Rückschlag für die Gäste: Beim Pass in den Strafraum der Unioner war die Chance der Heim-Elf eigentlich schon dahin, aber Niklas Thiel und Torhüter Niklas Bolten behinderten sich gegenseitig, der Ball lief weiter Richtung Auslinie, der Cottbuser Maximilian Zimmer schnappte sich die Kugel und schob ins leere Tor.

Aber der Rückstand schien Kräfte freizusetzen bei den Fürstenwaldern, die sofort nach vorn drängten. Ein Schuss von Bujar Sejdija wurde zur Ecke abgefälscht (12.). Dann einer der langen Einwürfe von Filip Krstic, Verlängerung auf den langen Pfosten, wo Rico Gladrow lauerte und den Ball zum schnellen Ausgleich versenkte.

Danach aber waren die Gäste wieder zu zaghaft. Bolten hielt im Nachfassen den Schuss von Lasse Schlüter (14.), Paul Gehrmann zog mit links knapp am rechten Pfosten vorbei (18.), Bolten rettete gegen Fabio Viteritti (20.) und einen Versuch von Kevin Scheidhauer (23.). Erst jetzt befreite sich der FSV Union wieder etwas. Danny Breitfelder köpfte knapp am Tor vorbei (29.), ein Schuss wurde zur Ecke geklärt (43.), der Fallrückzieher von Kemal Atici brachte ebenfalls nur einen Eckball (44.), den Verteidiger Noah Awassi vorbeiköpfte (45.)

Nach der Halbzeit ein völlig anderes Bild: Der FC Energie war jetzt klar überlegen und ging bereits nach zwei Minuten erneut in Führung. Den Schuss des eingewechselten Streli Mamba wehrte Bolten noch ab, aber direkt zu Scheidhauer, der perfekt traf. Wenig später bekamen die Lausitzer einen Foulstrafstoß zugesprochen: Awassi traf Zimmer im Laufduell, Viteritti versenkte wie schon beim 3:2 im Pokal-Halbfinale.

Das Spiel versandete jetzt im Sonntagsmodus, ein Tor bekamen die Energie-Fans aber noch zu sehen: Den Querpass von Mamba versenkte Scheidhauer zum 4:1-Endstand.

Dennoch war Trainer Claus-Dieter Wollitz nicht restlos zufrieden: „Ich kann mich an kein Heimspiel erinnern, in dem wir in der ersten Halbzeit so wenig Elan und so wenig Ordnung hatten. Ecken waren immer Torchancen für den Gegner. Umschaltverhalten und Passspiel waren sehr behäbig. In der Halbzeit mussten wir reagieren, und durch die Wechsel und taktische Umstellungen haben wir wieder bessere Bälle spielen können und so die nötigen Tore erzielt.“

Sein Fürstenwalder Kollege Matthias Maucksch analysierte gewohnt nüchtern: „Wir wollten Cottbus vor Probleme stellen, aber das hatte sich schnell erledigt. Nach dem Slapstick-Gegentor sind wir zwar gut zurückgekommen und haben durch Standards auch gute Möglich-keiten, selbst in Führung zu gehen. Nach dem schnellen Gegentreffer nach der Pause wurde es dann aber immer schwieriger zurückzukommen. Erst recht nach dem 3:1. Hier wurde der Elfmeter gegeben – bei uns im Pokal in einer ähnlichen Situation nicht.“

Der FSV Union ist jetzt Tabellensiebter, empfängt am Mittwoch, 18 Uhr, den 15., Budissa Bautzen, zum Nachholspiel. Die Cottbuser, bei denen der Trainernach seinem angekündigten möglichen Rückzug zum Saisonende von den Zuschauern mit „Pele-Wollitz“-Rufen gefeiert wurde, können mit einem Sieg bei Schlusslicht FSV Luckenwalde bereits frühzeitig die Meisterschaft perfekt machen.

FC Energie Cottbus: Avdo Spahic – José-Junior Matuwila, Lasse Schlüter, Marc Stein, Marcel Baude (46. Streli Mamba) – Maximilian Zimmer (77. Jonas Zickert), Fabio Viteritti, Alexander Siebeck (46. Felix Geisler), Paul Gehrmann, Kevin Weidlich – Kevin Scheidhauer

FSV Union Fürstenwalde: Niklas Bolten – Niklas Thiel, Noah Montheo Awassi, Felix Behling, Filip Krstic – Rico Gladrow (69. Rodi Celik), Andor Jozsef Bolyki (72. Stefan Süß), Bujar Sejdija, Kemal Atici – Will Siakam, Danny Breitfelder (83. Fabrice Montcheu)

Schiedsrichter: Oliver Lossius (Sondershausen) – Zuschauer: 5121