CDU bestätigt Führungsmannschaft im Amt

Bernhard Schwiete

Buckow (MOZ) Die CDU Oder-Spree geht mit nahezu unveränderter Führungsmannschaft in die nächsten zwei Jahre. Beim Kreisparteitag am Sonnabend in Buckow wurde Karin Lehmann aus Fürstenwalde als Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt. Auch ihre drei Stellvertreter Ingrid Freninez aus Eisenhüttenstadt, Sascha Gehm aus Fürstenwalde und Achim Schneider aus Woltersdorf wurden wiedergewählt.

Karin Lehmann erhielt einem Bericht zufolge 80 Prozent der Stimmen. „Ich bin mit diesem Ergebnis zufrieden“, sagte sie am Sonntag. An dem Parteitag in der Gaststätte „Zum goldenen Hirsch“ hatten 36 der gut 300 Mitglieder der CDU in Oder-Spree teilgenommen. Karin Lehmann hatte das Amt vor zwei Jahren übernommen. Sie ist auch stellvertretende Landesvorsitzende und Chefin des Fürstenwalder Stadtverbandes.

Komplettiert wird der neue geschäftsführende Vorstand der Kreis-CDU von Uwe Koch aus Fürstenwalde, der als Schatzmeister im Amt bestätigt wurde, und von der Woltersdorferin Anna Angerstein. Sie ist als Mitgliederbeauftragte die einzige Neue in dem Führungsgremium. Ergänzt wird der Vorstand durch insgesamt zehn Beisitzer. Direkt im Anschluss an den Parteitag kam der neue Vorstand zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Karin Lehmann geht mit optimistischem Blick in die Zukunft. „Wir sind im Vorstand in den vergangenen zwei Jahren zu einem guten Team zusammengewachsen“, sagte sie. Als positiv verbuchte sie auch die Landratswahl. Da setzte sich zwar letztlich Rolf Lindemann von der SPD gegen den CDU-Kandidaten Sascha Gehm durch, doch in der Folge wurde Gehm vom Kreistag zum Beigeordneten und zu Lindemanns Stellvertreter gewählt. „Dass wir das mit einem jungen Kandidaten geschafft haben, ist ein großer Erfolg“, so die alte und neue Kreisvorsitzende. Als wichtigste nächste Aufgaben für die Partei nannte sie die Kommunalwahlen und die Landtagswahl im nächsten Jahr. „Unser Ziel ist es, bei den Kommunalwahlen überall da, wo wir einen Ortsverband haben, auch mit einer Liste anzutreten“, sagte sie.

Gast beim Kreisparteitag war der Landesvorsitzende Ingo Senftleben. Der Landtagsabgeordnete Dierk Homeyer aus Woltersdorf wurde für 25 Jahre CDU-Mitgliedschaft geehrt.(bs)