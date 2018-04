Wellengang auf dem Müllroser See

Janet Neiser

Müllrose (MOZ) Als das erste Boot am Sonnabend endlich wieder im Großen Müllroser See schwimmt, pfeift ein unangenehmer Wind. Aber das stört Vincent und Emilia sowie ihre Namensvetterin gar nicht. Die drei Kinder sind Mitglieder beim Müllroser Sportverein Abteilung Segeln und eine steife Brise gewöhnt. An diesem Tag steht die Vorbereitung der Saison an. „Emilia nimm mal bitte die Leine“, ruft Andreas Kemnitz dem Mädchen im Boot zu. Da es so windig ist, ist es selbst für den Chef der Segelabteilung schwer, das Boot am Steg festzuzurren.

„Jetzt warten wir noch auf die Optis“, erzählt die andere Emilia. Optis ist die Abkürzung für Optimisten. So heißen die Segelboote der Kinder. In dieser Woche soll nämlich das Ansegeln stattfinden. Doch bis dahin ist noch eine Menge auf dem Vereinsgelände zu erledigen. Vor wenigen Tagen ist beispielsweise ein Ast vom Baum gestürzt. „Da hatten wir richtig Glück“, sagt Andreas Kemnitz. „Wenn den jemand auf den Kopf bekommen hätte. Oh je. Und er hat ja auch nur um wenige Zentimeter unseren Wohnwagen verfehlt.“ Zudem müssen die Boote sauber gemacht werden. „Die Trainer sind gut vorbereitet. Das sollte heute zu schaffen sein“, macht sich der Segelchef Hoffnung, während er auf die Optis wartet.

„Und dann ist da noch Paule“, sagt der Mann, der durch seinen Sohn zum Segeln gekommen ist, und zeigt zu einem noch abgedeckten Boot. „Das ist so etwas wie unser Traditionsboot.“ Baujahr 1956. Natürlich aufgearbeitet. Und im vergangenen Jahr hat es Paule trotz seines Alters allen gezeigt. „Es war so windig wie heute“, erzählt Kemnitz. „Paule war das einzige Boot, das nicht gekentert ist.“ Denn Paule ist im Vergleich zu den anderen ein echtes Schwergewicht. Der Abteilungsleiter zieht die blaue Plane beiseite und schaut neugierig in den Innenraum. „Alles trocken“, sagt er zufrieden.

30 Mitglieder zählt die Segelabteilung aktuell. Etwa die Hälfte davon sind Kinder. Vincent ist mit acht Jahren einer der Jüngsten. „Training haben wir immer am Sonnabend“, berichtet Emilia. Und im Winter wird Theorie gebüffelt. „Früher hatten wir auch mal unter der Woche Training“, sagt Kemnitz. Aber das war für einige nur schwer einzuhalten. Denn erstens wohnen nicht alle in Müllrose und zweitens gehen sie auch in weiter entfernte Schulen. Da musste man eine Lösung finden.

Und die wird natürlich auch von den Eltern mitgetragen. Gegen zehn Uhr kommt beispielsweise die Mutter von Emilia aufs Vereinsgelände. Auch sie möchte helfen, mit anpacken, damit die Kinder in dieser Woche wieder richtig loslegen können. „Wir sind aufgrund des Wetters etwa zwei Wochen später als sonst dran“, sagt Andreas Kemnitz. Aber untätig waren er und die anderen nicht. Er zeigt auf den Bootssteg. Das Holz ist noch hell und sauber. „Den haben wir neu gemacht, der alte war total morsch.“ Der Weg zum Wasser ist also geebnet.(ja)