Land will 115 Euro pro Kind zahlen

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gleich zweimal soll das Portemonnaie für Eltern in Sachen Kindertagesstätten in Eisenhüttenstadt geschont werden. Zum einen ist der Selbstbeitrag für Frühstück und Vesper in kommunalen Kitas seit diesem Monat entfallen. Zum anderen soll das letzte Kita-Jahr ab Sommer beitragsfrei sein, so will es die Landesregierung.

„In Eisenhüttenstadt werden wir im Sommer nach jetzigem Stand 175 Vorschulkinder haben“, erklärt Katrin Fiegen, die Fachbereichsleiterin für Familie und Schule im Eisenhüttenstädter Rathaus. Das heißt, die Eltern dieser Kinder, die im Jahr 2019 eingeschult werden, bekommen irgendwann im Sommer Post. Für sie wäre die Betreuung in den Kindertagesstätten – egal ob kommunal oder in freier Trägerschaft – ab 1. August komplett unentgeltlich. So will es die rot-rote Landesregierung in Brandenburg.

Der Gesetzentwurf des Potsdamer Bildungsministeriums ist allerdings durchaus umstritten. So ließ in der vergangenen Woche beispielsweise der Städte- und Gemeindebund wissen, dass er die Beitragsbefreiung in den Kitas weiterhin nicht unterstütze. Unter anderem wurden die vom Land in Aussicht gestellten Pauschalen als Ausgleich für die Einnahmeverluste in den Kommunen für zu niedrig befunden.

Klar ist, wenn beispielsweise für die 175 Kinder in Eisenhüttenstadt kein Beitrag mehr gezahlt wird, kommt seitens der Eltern wesentlich weniger Geld in die Stadtkasse. Sämtliche Kosten für die Betreuung und das Personal allerdings bleiben. Nach Angaben von Fachbereichsleiterin Katrin Fiegen sei momentan eine Pauschale von 115 Euro pro Kind und Monat vom Land im Gespräch. Damit sollen die Einnahmeverluste der Kommune gedeckelt werden. Der Fachbereichsleiterin zufolge würde man damit in Eisenhüttenstadt gut hinkommen. Man hätte nicht weniger im Haushalt als vorher. Die Gelder seien natürlich zweckgebunden zu verwenden, können also nicht außerhalb der Kindertagesstätten ausgegeben werden. In anderen Kommunen, in denen die Kita-Gebühren pro Monat wesentlich höher sind, könnten diese 115 Euro hingegen knapp werden. Die Zuweisung des Geldes an die kommunalen und freien Träger soll über den Landkreis Oder-Spree erfolgen. An diesen müssen auch die Zahlen der Vorschulkinder gemeldet werden.

Landesweit werden ab August nach ersten Schätzungen die Eltern von 25 000 Kindern durch das beitragsfreie Jahr entlastet. Die Gebührenfreiheit im letzten Kindergartenjahr würde das Land etwa 41,6 Millionen Euro kosten.

„Wir sehen diese Entwicklung sehr positiv“, betont Eisenhüttenstadts Bürgermeister Frank Balzer (SPD). Der in der Kita-Satzung fest geschriebene Geschwisterbonus bleibt Katrin Fiegen zufolge übrigens komplett unberührt von der Beitragsbefreiung im Vorschuljahr. Während die genaue Umsetzung des beitragsfreien Kita-Jahres noch diskutiert wird, ist eine Eisenhüttenstädter Maßnahme bereits umgesetzt worden. Frühstück und Vesper in kommunalen Kindertagesstätten sind seit diesem Monat für die Eltern kostenfrei.

Bis Ende März zahlten Eltern an die Versorger Sodexo oder Dussmann je 65 Cent pro Frühstück und pro Vesper. Für ein Mittagessen wurden und werden weiterhin je 1,50 Euro fällig. Wobei die Stadt die Differenz zu den tatsächlichen Kosten schon seit Jahren trägt. Schlug die Subventionierung der Kinderspeisung bis April mit 57 000 Euro zu Buche, sind nun noch einmal 79 000 Euro zusätzlich hinzu gekommen, um die Ganztagsversorgung zu realisieren.

Nun müssen die Eltern der jeweiligen Kita wöchentlich signalisieren, ob und an welchen Tagen sie Vesper und/oder Frühstück in Anspruch nehmen wollen. Aufgrund der Angaben werden die Mahlzeiten bestellt und seitens der Stadt bezahlt. Ob dann tatsächlich 79 000 Euro pro Jahr benötigt werden, wird sich zeigen.