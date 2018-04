Frühjahrsputz auf dem Ziegenwerder

René Matschkowiak

Frankfurt (René Matschkowiak) Über zwanzig Frankfurter haben am Sonnabend mitgeholfen, den Ziegenwerder sommerfit zu machen. Dazu aufgerufen hatten Frank Fröhlich und Martin Lebrenz, beide Vorstandsmitglieder des Tourismusvereins. „Vorher haben wir uns natürlich mit dem Grünflächenamt der Stadt abgestimmt“, so Frank Fröhlich. Es wurden Papier und Müll aufgesammelt, das Unkraut in den Beeten beseitigt sowie das Laub aus den Hanselinien entfernt.

Martin Lebrenz hatte auch ein Mittel zum Beseitigen von Graffiti dabei. Damit konnten die Hinweistafeln von den Schmierereien befreit werden. An den Graffiti auf Stein allerdings scheiterten die Helfer. In Teams von drei bis vier Leuten arbeiteten sie sich über die Insel vor. Anika Breetsch hatte extra für die Teilnehmer einen Kuchen gebacken. Mit Sohn Rocco machte auch sie sich an die Arbeit und zog Unkraut heraus. „Ich finde es toll, dass sich so viele zusammengefunden haben“, freute sie sich. Nach dem Arbeitseinsatz gab es zur Stärkung noch Gegrilltes frisch vom Rost. Auch die Bewerber um die Inselgastronomie haben mitgeholfen, die Oderinsel sauberzumachen.