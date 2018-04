Josie und Klaudius im Landesfinale

Thomas Berger

Strausberg Es ist der Spaß am Lesen, der sie eint. Das Eintauchen in Geschichten, in die Phantasiewelten der Autoren, das Mitfiebern mit den Protagonisten bei deren Erlebnissen. Und, darauf wies Jurymitglied Tim Johnschker hin, alle neun Konkurrenten um den Sieg in dieser Runde sind bereits echte Gewinnertypen. Haben sie doch bereits Klassen-, Schul- und Kreisausscheid erfolgreich absolviert, damit sie sich Sonnabendvormittag für rund zwei Stunden der nächsthöheren Herausforderung stellen konnten.

Eltern und teils weitere Begleiter wie jüngere Geschwister fieberten dabei im Publikum mit. Auf den Plätzen hinter der Jury, zu der neben Johnschker die Strausberger Bibliotheksleiterin Christian Wunderlich, ihre Seelower Kollegin Marion Hahn und der Buchhändler Falko Micklich gehörten, der seit vielen Jahren federführender Organisator des Wettbewerbs in der Region ist. Er ließ nicht unerwähnt, dass Märkisch-Oderland zu jenen Kreisen gehört, in denen tatsächlich alle Schulen mit ihren Sechstklässlern dabei sind. Das ist nicht überall der Fall. Dennoch sei der Vorlesewettbewerb mit 600 000 Schülern aus über 7000 Schulen bundesweit der größte Ausscheid im schulischen Rahmen.

Am Ende hatten Josie Aurich von der Grundschule Briesen und Klaudius Nenke von der Grundschule Neutrebbin knapp die Nase vorn. Sie sind für das Landesfinale am 3. Mai in Brandenburg (Havel) qualifiziert. Josie war in Runde eins mit dem Wunschbuch gleich als Erste an der Reihe und stellte einen Abschnitt aus „Sieben Magier“ vor. Eine Geschichte um ein Mädchen, das nach seinem Bruder Tobi sucht, der von Kinderschrecks entführt wurde – Wesen, die Erinnerungen an geliebte Menschen auslöschen.

Klaudius, der als Übernächster auf dem Podium Platz nahm, hatte sich für „Der Sommer, als mein Leben begann“ entschieden. Ein Roman um den neunjährigen Tom, der aus einem Internat für blinde Kinder ausgerückt ist und in der vorgetragenen Szene am Rande eines Steinbruchs auf dem sogenannten Selbstmord-Felsen steht, den Abgrund direkt vor sich ...

Die neun Teilnehmer nahmen ihre Zuhörer mit in höchst unterschiedliche Storys. In „Nichts“ der dänischen Autorin Janne Teller geht es um eine Schulklasse, die sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens macht, dabei einen „Berg der Bedeutung“ erschaffen aus Dingen, die den Kindern wichtig sind. Herrlich las Katharina Vetter von der Hönower Gebrüder-Grimm-Grundschule mit stimmlicher Vielfalt die Diskussion der Mädchen und Jungen, als einer der Ihren gerade einen Finger verliert. „Denn Blut floss reichlich“, jagte einer der letzten Sätze den Zuhörern Schauer über den Rücken.

Ebenso eine starke Vorstellung lieferte die zweite Lokalmatadorin ab. Eleny Besser (Grundschule Rehfelde) stellte „Lou und ihr Männerballett“ vor, hatte sich zum Lesen für eine Szene entschieden, als die Hauptheldin – eine 15-jährige Bohnenstange von 1,78 Meter und Schwimmtalent – auf dem Weg zur Schule mit der etwas älteren Schwester und dem Vater diskutiert.

Was die Entscheidung der Juroren besonders erschwerte: Sogar mit dem Fremdtext in Runde zwei kamen im Grunde alle prima zurecht. Falko Micklich hatte dazu „Der Riesentöter“ ausgewählt, ein frisch erschienenes Buch, das alle am Ende auch mit nach Hause nehmen durften. Die Geschichte spielt in den 1950er-Jahren, als Kinderlähmung noch ein großes Thema war. Ob Sonja Ohly aus Groß Neuendorf, Frida Mari Golembowski aus Panketal, der Uckermärker Alexander Muchow, Liselotte Rogeé aus Frankfurt oder Annabell Luisa Greese aus Germendorf (Oberhavel) – jeder hauchte beim Lesen seinem Abschnitt wirklich Atmosphäre ein, fesselte das Publikum. Und darauf kommt es ganz unabhängig von Wettbewerben an.