Harken, sägen, putzen und ausbessern

Doris Steinkraus

Worin (MOZ Ingo Mikat) Am Wochenende haben sich wieder viele fleißige Helfer ins Zeug gelegt. Sie packten bei Arbeitseinsätzen mit an, um ihre Orte frühjahrsfein zu machen.

Am Ortseingang sind Männer mit Mülltüten unterwegs. Sie sammeln ein, was Unachtsame „verloren“ haben. Vor den alten Garagen machen andere den Gehweg wieder sichtbar. Am kleinen Badestrand des Haussees wird der von einem Woriner spendierte Sand breit geharkt, in mehreren Straßen füllen Helfer Recycling in die größten Schlaglöcher. Der Hang an der Kirche wird aufgeräumt, im Gemeindehaus putzen Frauen. „In diesem Jahr sind wieder deutlich mehr Woriner dabei“, freut sich Ortsvorsteherin Kathrin Schubert, die Kaffee verteilt. „Mit der Gründung des Vereins Woriner Lebens ist ein richtiger Schub zu spüren“, fügt Ortsbeirat Horst Justus an. Erst im Januar hat sich der Verein unter Jens Grünert gegründet. 44 Mitglieder zählt er schon. „Wir jüngeren Woriner müssen uns mehr einbringen, damit wieder mehr im Ort passiert“, begründet Grünert das übernommene Ehrenamt. Schon der Arbeitseinsatz zeigt, dass das bestens funktioniert. Die Woriner haben vor allem ein Ärgernis – die vielen Schlaglöcher. „Wir müssen es mit dem Amt schaffen, dass jedes Jahr eine Straße mit Recyclingmaterial in Ordnung gebracht wird“, sagt Katrin Schubert. An diesem Montag soll es dazu einen Vorort-Termin mit dem Bauamt geben.

Zum zehnten Mal hat der Verein Schöner Leben in Küstrin-Kietz zum Frühjahrsputz aufgerufen. Viele Einwohner sind mit Spaten, Hacken und Harken sowie Schubkarre zum Kulturhaus gekommen. Vereinsvorsitzende Astrid Bialek weist die Helfer ein. Das Umfeld des Kulturhauses wird in Ordnung gebracht. Eine weitere Gruppe Helfer fährt mit Fahrrädern zum Weg am Vorfluter, um das Gelände rings um eine dort installierte Sitzgruppe zu pflegen und eine umgestürzte Informationstafel aufzurichten. Andere reinigen den Fußgängertunnel unter den Bahngleisen. In letzter Zeit ärgerten sich die Küstrin-Kietzer über besonders aktive Maulwurffamilien. Die Tiere hatten sich ausgerechnet eine Wiese am Ortseingang für ihre Hügelbauten auserkoren, auf der eine Sitzgruppe für müde Spaziergänger und Wanderer steht. Um den Rasen zu retten und das Areal wieder in einen ansehnlichen Zustand zu versetzen, werden die Erdauswürfe vorsichtig entfernt.

Ob im Unterdorf, in der Mitte des Ortes, an öffentlichen Gebäuden oder am Karpfenteich, im gesamten Dorf beteiligen sich am Sonnabend Einwohner am großen Arbeitseinsatz, zu dem die Gemeinde aufgerufen hat. Schon einige Tage vor dem geplanten Termin pflanzte Barbara Albrecht am Begrüßungsstein des Ortes gelb leuchtende Stiefmütterchen. Eleonore Steinborn und Evelyn Sturzebecher harken am Sonnabend die Wiese rund um den Findling und kehren Laub. Zur gleichen Zeit dröhnen am Karpfenteich Motorsägen. Freiwillige und Mitglieder der Feuerwehr beseitigen am Ufer des Sees Sturmschäden. Bürgermeisterin Bärbel Mede: „Es ist toll, dass heute so viele im Ort mitmachen. Die Grünfläche, die wir hier am See beräumen, soll bald wieder den Mädchen und Jungen unseres Kindergartens bei ihren Spaziergängen als Anlaufpunkt dienen. Dazu müssen wir die nicht mehr standfesten Bäume und gefährliche Äste entfernen.“ Nur dank der Motorsägen, die Bürger wie Helmut Vanzyl mitgebracht haben, können die umgestürzten Bäume zersägt und riesige Äste mit einem Forst-Rückegerät transportiere werden. Bärbel Mede ist stolz und dankbar. „Weil wir nicht alles auf einmal schaffen können, nehmen wir uns in jedem Jahr einen Schwerpunkt für die Arbeiten vor. Wenn alle anpacken, geht es in unserem Ort Stück für Stück voran.“ In allen drei Orten gab es nach getaner Arbeit einen gemeinsamen Mittagsimbiss.