FC Eisenhüttenstadt spielt 0:4 beim Spitzenreiter

Hagen Bernard

Ludwigsfelde Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt hat sein Spiel beim Spitzenreiter Ludwigsfelder FC mit 0:4 (0:2) verloren. Damit schweben die Gäste als 13. weiterhin in großer Abstiegsgefahr.

Ausgerechnet im Spiel beim Tabellenführer musste Gäste-Trainer Andreas Schmidt den Ausfall von gleich acht Spielern hinnehmen. So fehlten beispielsweise die Verteidiger David Steinbeiß, Tobias Perlwitz, Michel Becker, Carsten Hilgers und Tony Raddatz. Damit waren Umbesetzungen unumgänglich und wurden Spieler ins kalte Wasser geworfen, die über wenig Spielpraxis verfügten. Seit Längerem fanden sich Christoph Wunder und Marco Franke in der Start-Elf wieder. „Im Prinzip haben meine Spieler das abgerufen, was sie derzeit können. Es hat leider nicht gereicht. Ich musste damit rechnen, dass bei diesem Gegner individuelle Fehler unterlaufen. Die ersten drei Gegentreffer waren Geschenke nach kleineren Fehlern. Die Ludwigsfelder haben das gekonnt ausgenutzt“, erklärt Schmidt.

Die Eisenhüttenstädter wollten aus einer gefestigten Abwehr agieren, was nur teilweise gelang. Bereits in der 19. Minute hatte Maxim Romanovski die Gastgeber in Führung gebracht. Nach einem Angriff über die linke Seite konnte sich Maxim Romanovski nahezu ungestört freispielen und schoss ins kurze Eck ein. Beim 2:0 nach einer halben Stunde hatte Danny Grünberg den Ball auf dem nassen Untergrund falsch eingeschätzt, schlug vorbei und van Humbeek schob unbedrängt ein. Beim 3:0 zu Beginn der zweiten Halbzeit war Grünberg ein Fehlabspiel unterlaufen. „Die Ludwigsfelder sind sofort auf den ballführenden Spieler raufgegangen, haben oft über die Außenpositionen angegriffen“, berichtet Schmidt. Solch einem Angriff war auch das 4:0 in der Schlussphase vorausgegangen, als nach einem Diagonalpass hinter die Eisenhüttenstädter Abwehr erneut van Humbeeck frei zum Zug gekommen war.

Für Schmidt heißt es nun sich auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Am Sonnabend steht ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel an. Schlusslicht Eintracht Miersdorf/Zeuthen kommt. „Das wird eine schwere Aufgabe. Ich hoffe, dass dann die heute fehlenden acht Spieler wieder dabei sein können.“ (hb)

FC Eisenhüttenstadt: Martin Stemmler – Danny Grünberg (53. Christoph Krüger), Christoph Nickel, Christoph Wunder – Marco Franke (78. Benjamin Lommatzsch), Sven Naumann, Mariusz Wolbaum, Nico Fischer (87. Patrick Lehmann), Lukas Szywala – Ibrahim Ngum, Georges Florent Mooh Djike

Schiedsrichter: Martin Hagemeister (Cottbus) – Zuschauer: 175