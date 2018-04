Viel Krampf und Hektik auf Rasen

Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) (MOZ) „Wir wollten, aber wir konnten nicht, spielten über weite Strecken kopflos.“ Peter Flaig, Cheftrainer des Frankfurter Fußball-Oberligisten, brachte die 0:1 (0:0)-Heimniederlage des 1. FC Frankfurt gegen den SV Altlüdersdorf auf den Punkt.

Statt sich mit dem neunten Saisonsieg gegen die ebenfalls abstiegsgefährdeten Gäste etwas Luft zu verschaffen, verharrt der 1. FC Frankfurt nach der 17. Niederlage im 25. Oberliga-Spiel auf einem Abstiegsrang.

Ein Kick für Freunde des technisch gepflegten Fußballs war es nun wahrlich nicht. Konnte es auch angesichts des Erfolgsdrucks auf beiden Seiten nicht sein. Da war mehr Krampf und Hektik drin, leisteten sich vor allem die Gastgeber erstmals in diesem Jahr auf Rasen einfache Ballverluste auf kürzestem Raum – unerklärlich trotz der sechs Jungspunde in den FCF-Reihen. Die Altlüdersdorfer agierten mit dem besseren Zuschnitt etwas genauer, ruhiger, abgeklärter und hatten am Ende nicht einmal unverdient das bessere Ende für sich.

Schon anfangs wurde die Misere sichtbar, als sich Schlussmann Damian Schobert einige Fangunsicherheiten leistete und Erik Huwe kurz vor der Linie retten musste (8.). Nach vorn brachten die Platzherren auch nicht viel zustande, sieht man mal vom Kopfball von Paul Peschke an die Lattenoberkante (nach Eckstoß) und von Artur Aniols Chance ab, die der Torhüter im zweiten Zupacken vereitelte. Auch Sandro Hennings Kopfstoß nach Reischert-Flanke verfehlte das Ziel.

Die kleinen Chancenvorteile der Frankfurter erwiesen sich spätestens unmittelbar nach der Pause als Muster ohne Wert. Als sie sich wieder einmal einen Ballverlust im Mittelfeld leisteten, schaltete Mateusz Toporkiewicz am schnellsten. Der 27-jährige Ex-Frankfurter, der 2013/14 noch für den Brandenburgligisten spielte, setzte sich auf halblinks erst gegen den zehn Jahre jüngeren Ruven Bertel, dann auch gegen Schobert durch und vollendete kaltschnäuzig zur Gäste-Führung (48.). Danach erst verstärkten die Oderstädter den Druck, versuchten es mit weiten, einfachen Bällen in die Spitze und über die Außenpositionen. Zählbares gelang jedoch nicht. Zwar kamen die Standards in Form von Freistößen und Eckbällen (Reischert, Müller) meist gut in die Gefahrenzone, fanden aber keine Verwerter gegen die kompakte SVA-Abwehr. Oder aber man stand sich selbst im Wege.

Ein Aufsetzer-Kopfball des langen Piotr Kasperkiewicz aus schwieriger Position (50.), ein verunglückter Rückpass von Niclas Weddemar auf Aniol (65.), ein abgefälschter Freistoß von Sandro Henning, den der SVA-Schlussmann noch über die Latte lenkte (76.) und ein missglückter Versuch von Aniol (84.) brachten nichts ein. Selbst die beste spielerische Aktion über Henning und Aniol blieb unbelohnt, weil man die Verantwortung an den Nebenmann weitergab: Den „Hammer“ von Mathias Reischert lenkte der Torhüter toll zur Ecke ab (57.).

„Unsere Vorgaben wurden nicht annähernd umgesetzt“, urteilte Flaig. „Die zweite Halbzeit war etwas besser, da versuchten wir es mit einfachem Fußball nach vorn. Insgesamt ist die Mannschaft mit dem eigenen Druck nicht fertig geworden.“

Bei den konterstarken Havelländern versuchte sich Kamil Zielinski mit den meisten Torschüssen, allerdings auch vergeblich. So schaukelten sie abgezockt den kostbaren Vorsprung ins Ziel. Coach Dariusz Bucinski erleichtert: „Ein ganz schwieriger Vergleich mit drei ganz wichtigen Punkten.“