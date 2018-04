Laub harken am Strand und Malerarbeiten am Lustgarten

Cornelia Link-Adam

Behlendorf, Tempelberg Frühjahrsputz-Aktionen gab es am Sonnabend in vielen Orten der Region. Die MOZ schaute in gleich zwei Dörfern der Gemeinde Steinhöfel vorbei.

Der Verein pro Behlendorf hatte zum traditionellen Frühjahrsputz an die Badestelle des Heinersdorfer Ortsteils Behlendorf geladen. Gut 20 Aktive packten gemeinsam an. Ortsvorsteherin Jane Gersdorf war dabei, aber auch viele Familien mit Kindern. Constanze Mattes beispielsweise sammelte fleißig Müll ein. „Es ist weniger als im Vorjahr“, erklärte sie mit Blick in den Sack, in dem sich Glasscherben, Zigarettenstummel, Kornkorken aber auch Bonbonpapier befanden. Die gesamte Liegewiese wurde geharkt, viel Laub weggefahren, ebenso Reste einer alten Kastanie. An dieser Stelle wurden dicke Feldsteine abgelegt, damit niemand die Fläche zuparkt. „Eigentlich ist es wie immer“, sagt Vereinschef Sven Henseler und unterbricht nur kurz seine Arbeit. Dank Wolfgang Lindner und Erik Zijlstra gab es auch schwere Technik, die allen die Arbeit erleichterte. Vermittelt von Lothar Zehe (Firma TSU Müncheberg) kippte ein Lastwagen auch eine Fuhre neuen Strandsand ans Ufer. Verteilt wird er von spielenden Kindern ganz von allein. Zur Mittagszeit, beim Imbiss, waren alle zufrieden über ihre Arbeit. Nun kann die Badesaison starten, Behlendorf ist bereit ist für das 10. Strandfest Ende Juni.

Wenige Kilometer entfernt, in Tempelberg, rief die Gemeinde im Namen aller Vereine zum Arbeitseinsatz zur Verschönerung des Dorfes auf. Die Angler putzten an ihren Teichen, die Kirchengemeinde macht ihre Aktion erst im Mai. Auch die Feuerwehr fehlte. So werkelten vorrangig Aktive vom Verein Pro Tempelberg an verschiedenen Stellen. Christel Fielauf, Maria Schneider und Irene Pfeifer befreiten beispielsweise das große Beet vor dem Dorfgemeinschaftshaus vom Unkraut. Drinnen sortierte Ortsvorsteherin Sabine Riemer die Utensilien der Vereine, ließ neue Regal aufbauen und kümmerte sich um das Mittagessen für alle. Sie war dankbar, dass wieder 25 Freiwillige mitmachten. Laub hatte der Gemeindearbeiter schon entsorgt. Somit standen Malerarbeiten erneut im Mittelpunkt: Das Tor vom Wirtschaftsgebäude wurde neu grün angestrichen, auch am Lustgarten (Festplatz) alle 25 Bänke und die vier Verkaufshütten mit Holzschutzlasur versehen. „Unser Dorf soll ja leuchten“, sagte beim Pinseln auch Margit Tschanz und nahm Bezug auf das das bevorstehende 20. Kartoffelfest am 15. September. Für den Höhepunkt schont man Kräfte. Daher gibt es am 7. Juli statt des Dorffestes nun einen Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr und abends intern ein Fest der Vereine.(co)