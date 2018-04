Marschbefehl zum Waldbrand

Michael Dietrich

Stegelitz (MOZ) Feuerwehrleute aus der ganzen Uckermark haben am Sonnabend eine Waldbrandübung zwischen Stegelitz und Suckow absolviert. Dazu trafen sich 72 Einsatzkräfte aus fünf Ämtern, vier Städten und zwei Gemeinden zu einer dreizügigen Brandschutzeinheit zusammen, die im Katastrophenfall auf Anforderung des Innenministers zu Großeinsätzen ausrückt, wenn ein Landkreis diese nicht allein bewältigen kann. Der Marschbefehl lautete, einen angenommenen Waldbrand am Berlin-Usedom-Radweg zu bekämpfen. Dabei sollen die Feuerwehrleute ihre Formierung zur Einheit und das Zusammenwirken üben.

Die Brandschutzeinheit traf sich kurz nach 8 Uhr am Sammelpunkt in Stegelitz/Pfingstberg, von wo sie schnellstmöglich über die A 11 verlegt werden kann. Mit dabei waren Fahrzeuge und Einsatzkräfte aus Gartz, Oder-Welse und Angermünde. Die Feuerwehren aus Schwedt sind nicht in der Brandschutzeinheit integriert, da sie maßgeblich die Gefahrstoffeinheit des Kreises sicherstellen. Für die beteiligten Feuerwehrleute zum Beispiel aus Angermünde startete der Einsatz früh um 6.15 Uhr am Gerätehaus. Innerhalb von vier Stunden soll die Brandschutzeinheit im Ernstfall zur Verlegung an den Einsatzort bereitstehen.

„Die Einsatzbereitschaft dieser Einheit wird jedes Jahr einer solchen Prüfung unterzogen. Alle Kreise haben so eine Truppe, wir haben zum Beispiel schon beim Hochwasser an der Elbe und beim Deponiebrand in Bernau geholfen“, erklärt Einsatzführer Einhard Brosinsky. Der war mit der Übung am Sonnabend rundum zufrieden. „Ein Zug hat die Wasserentnahme aus der Großen Lanke sichergestellt, ein Zug im Wald gelöscht und ein Zug ist im Pendelverkehr hin- und hergefahren, um die Löschfahrzeuge mit Wasser zu versorgen. Das, die Versorgung durch das Melzower DRK und die Unterstützung der Forst, der Polizei und des Amtes Gerswalde haben prima geklappt, wofür wir uns bedanken“, so Brosinsky.(md)