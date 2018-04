Lavendel und Pfefferminze

René Matschkowiak

Frankfurt Am Standort Berliner Straße des Vereins Flexible Jugendarbeit legen Kinder und Erzieher derzeit Kräuter- und Blumenbeete an. Das Projekt ist Teil des ganzheitlichen Ansatzes, nach dem der Verein arbeitet.

„Das sieht ja aus wie kleine Brenneseln“, sagt Leon, als er die Pfefferminzpflanze in seinen Händen hält. Die Kinder lernen viel über die Kräuter, die an diesem Nachmittag eingepflanzt werden. Im Außenbereich des Standortes Berliner Straße der Vereins Flexible Jugendarbeit wurden in den letzten Monaten die Vorarbeiten dazu geleistet.

„Unser Konzept ‚Aktion Gesunde Umwelt´ wurde aus Lottogeldern finanziert“, freuen sich Ina Schmidt, Petra Rußack und Nicole Ewert, die für die Kinder da sind. Dazu wurden erst Hochbeete aus gewöhnlichen Paletten aufgebaut. Die wurden innen mit reißfester Folie verkleidet und mit Erde aufgefüllt. Jetzt sollen sie bepflanzt werden. Für Gurken und Tomaten ist die Pflanzzeit aber noch nicht gekommen, so die Mitarbeiterinnen. „Deswegen fangen wir mit Kräutern an.“ Stiefmütterchen haben die Kinder allerdings auch schon in die Erde gebracht.

Insgesamt werden an drei Tagen in der Woche Kinder in der Außenstelle der Flexiblen Jugendarbeit in der Berliner Straße betreut. „In Gesprächen mit Eltern erkennen wir den Bedarf zur Förderung der Kinder“, erklärt Petra Rußack das Konzept des Vereins. Das ist bei jedem Kind anders, einige brauchen Hilfe beim Lernen, andere sollen an ihrer sozialen Kompetenz arbeiten oder ihre Grenzen erkennen.

Auch die fünfjährige Julie ist eines der zwölf betreuten Kinder in der Außenstelle. Die Mama der Kleinen ist an diesem Tag ebenfalls vor Ort. Bei Julie wurde ADHS diagnostiziert. „Es ist wirklich eine große Hilfe, dass sie hier ist“, ihre die Mutter. „Wir wollen erreichen, dass Julie ohne Tabletten Kind sein kann“, erklärt sie ihre Motivation, die Kleine hier betreuen zu lassen.

Dazu braucht es feste Strukturen, die es hier auch für die anderen Kinder gibt. Es gibt ein Begrüßungsritual und auch sonst verläuft alles nach festen Regeln, so Ina Schmidt und Petra Rußack. Wenn sie hier am Nachmittag mit ihrer Arbeit beginnen, haben sie schon einen kompletten Schultag hinter sich. Am Vormittag begleiten sie jeweils ein Kind im Unterricht. „Wir sind hier ausgebildete Erzieherinnen nach dem Marburger Programm“, erklären sie. Dieses Konzept wird in der Berliner Straße für alle Kinder angewandt. Eine besondere Eigenschaft des Marburger Konzentrationstrainings ist der ganzheitliche Ansatz, durch den das Training nicht nur für Kinder mit ADS/ADHS hilfreich ist, sondern jedem Kind einen Nutzen bringt.

Nutzen sollen auch Bepflanzungen der Außenbeete, freuen sich die Erzieherinnen. Dann kommt das frisch Geerntete gleich auf den Tisch. Vorerst freut sich Zoe allerdings am Duft des Lavendel, den sie gerade einpflanzt.