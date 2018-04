Kurzfristig anberaumt, aber sehr berührend

Meier, Margrit

Rüdersdorf bei Berlin (MOZ) Berührend war das Benefizkonzert des Heinitz-Gymnasiums Freitagabend im Kulturhaus. Sehr kurzfristig – 24 Stunden zuvor erst – gab es grünes Licht, dass diese traditionelle Veranstaltung dort stattfinden darf. Zeit für eine Generalprobe blieb da nicht. Seit Monaten ist aus Brandschutzgründen das Kulturhaus geschlossen. Nur mit Hilfe einer Ausnahmegenehmigung war es möglich, das Benefizkonzert nicht ausfallen zu lassen. Der Kurzfristigkeit geschuldet, erzählte Regina Auerbach, die mit ihrer Kollegin Sandra Fredrich den Abend vorbereitet hatte, konnten erst ebenso kurzfristig Gäste eingeladen werden. Das Kulturhaus war voll mit Eltern und Großeltern, doch die Hauptsponsoren, Unternehmer und Politiker, die etwa im Vorjahr mit dafür sorgten, dass 7700 Euro an das Waisenhaus in Sambia überwiesen werden konnten, fehlten. Dennoch sind Schüler und Lehrer stolz darauf, dass Freitag 2010 Euro zusammen kamen. Es war toll, zu sehen, was alles in den Gymnasiasten steckt und womit diese ihre Freizeit verbringen. Kimberley Süptitz und Lilly Gallasch etwa tanzen. Die Geschwister Nele und Noah Lachmund berührten nicht nur mit dem Lied „Mashup“, sondern auch bei der Zugabe gegen 22 Uhr mit „Sound of Silence“. Emily Kurth und Jessica Lucas waren einfach nur süß, als sie mit ihren Steppschuhen ein Medley betanzten. Toll auch Helene Triebel am Klavier. Sehr hübsch anzuschauen waren die Mädchen von der Ballettschule Balance, die Einrad-Damen Sophie Paape, Hanna und Rebecca Franke sowie Arlene Voigt. Gänsehaut gab es, als Benedikt Rothe, der mit Marie-Luise Buhmeyer durchs Programm führte, zur Gitarre griff und Bubbly von Colbie Caillat interpretierte. Hinter ihm wurden Bilder aus dem Waisenhaus gezeigt. Dazwischen traten die Musikkurse der verschiedenen Jahrgangsstufen auf. Das technisch alles reibungslos lief, war Jens Köhler zu verdanken, der diesen Part managte.

Es war wie immer ein schöner Abend. Und es bleibt zu hoffen, dass die Sponsoren dennoch ins Portmonee greifen und eine Spende auf das Konto des Förderkreises DE 69 1705 4040 3826 0678 50 überweisen. Denn weder die Heinitz-Gymnasiasten noch die Waisenkinder aus Sambia können etwas für die Querelen rund um das Rüdersdorfer Kulturhaus. (mei)