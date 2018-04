DDR-Waschmaschine entsorgt

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) An gleich mehreren Orten war am Sonnabend in Wriezen zum Frühjahrsputz aufgerufen worden. Den Anfang machten an die 30 Schulzendorfer, die gegen neun Uhr an ihre Einsatzpunkte am Dorfteich und im Park sowie auf dem Friedhof ausschwärmten. Kurz darauf stießen weitere Helfer dazu, darunter Mitglieder des Anglervereins. Einige von ihnen hatten Wathosen dabei und entfernten kurz darauf Wildwuchs aus dem Uferbereich.

In den vergangenen Wochen war das Wasser im Teich, der in den vergangenen Jahren zum Teil verlandet war, weiter angestiegen. „Inzwischen funktioniert auch der Zufluss vom anderen Teich wieder“, berichtete Oliver Heinze. Er ist der Vorsitzende des Angelvereins Schulzendorf, der im Sommer sein 40-jähriges Bestehen feiern wird.

Zwischen beiden Teichen gebe es noch aus Gutszeiten eine Verbindung, berichtete Werner Lichtenberg, der den Überlauf in Eigenregie wiederhergestellt hat. Wegen des maroden Zustands habe er sich vor drei Jahren an die Stadtverwaltung gewandt, ein Mitarbeiter sei damals sogar vor Ort gewesen. Nur passiert sei nichts.

Unterdessen freute sich Oliver Heinze, dass sich neben Mitgliedern des Heimatvereins sowie des Tanz- und Blasorchesters auch die Kinderwohngruppe aus dem Ort an dem Arbeitseinsatz beteiligt. Die Freiwillige Feuerwehr habe aufgrund einer anstehenden Ausbildung absagen müssen. „So etwas geht natürlich vor“, sagte er.

Torsten Kindler vom Heimatverein besprach kurz darauf mit Spielplatzbauer Christian Karpe, was für die im Park geplante Anlage noch vorbereitet werden muss. In der letzten Aprilwoche soll diese errichtet werden. „Die Spielgeräte sind bereits da“, sagte Karpe.

Zur selben Zeit wie die Schulzendorfer trafen sich die Helfer in Eichwerder. Wohl auch aufgrund des Regenwetters seien weniger Leute gekommen als erwartet, berichtete später die Vorsitzende des Heimatvereins Ramona Geue. Die Anwesenden hätten sich jedoch nicht entmutigen lassen und bis zum Mittag rund um die Denkmäler im Ort sauber gemacht und das Vereinshaus einem Frühjahrsputz unterzogen.

Um die Freiwilligen am Wriezener Hafen hätte der Regen einen Bogen gemacht, freute sich nach getaner Arbeit Eckhard Brennecke. Unterstützt durch drei Mitarbeiter, einem immer engagierten Mitglied der Interessengemeinschaft Hafen Wriezen und vor allem durch die Freiwillige Feuerwehr inklusive ihrer Jugendabteilung und Eltern habe man die alte Oder von Bliesdorf nach Wriezen und von Wriezen nach Altgaul wieder von Müll befreit. „Wir waren insgesamt 38 Leute“, sagte Brennecke. Der Wasserstand der alten Oder sei zurzeit niedrig, so dass alter Müll sichtbar werden könne. „Das meiste haben wir aber offenbar schon in den Vorjahren herausgeholt“, zeigte er sich zufrieden. So sei diesmal nur eine alte Waschmaschine aus DDR-Zeiten aufgetaucht. Dafür ärgerte er sich über Gartenbesitzer, die ihren Müll offenbar einfach in die Oder werfen. „Woher sonst kommen denn die vielen Imbissverpackungen?“, meinte er. „Die Leute meinen, dass das Zeug gut schwimmt, aber meist bleibt es schnell irgendwo hängen.“