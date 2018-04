Bewerben für Grafitti-Contest bei Kunstfestival

MOZ

Frankkfurt Unter dem Motto „Lebendige Stadt – junges Leben“ findet am 5. Mai im Rahmen des Kunstfestivals „Art an der Grenze“ ein Grafitti-Contest statt. Bewerbungen sind online oder bei Holzinger Sport in der Magistrale bis zum 22. April möglich. Nähere Informationen sind auf der Webseite des Festivals www.art-an-der-grenze-ffo.weebly.com zu finden.

„Art an der Grenze“ ist ein zum größten Teil von Studierenden organisiertes Kunstfestival in der Großen Scharrnstraße, das in diesem Jahr vom 25. April bis 9. Mai stattfindet. Unterstützt wird es seit 2013 von der Frankfurter Wohnbau. Ziel ist es, „grenzgängerischer“ Kunst an der deutsch-polnischen Grenze eine Plattform zu bieten: Kunst jenseits des Mainstreams, unterschiedlicher Generation bzw. noch unbekannter Hobbykünstler, die den Schritt in die Öffentlichkeit wagen. In Räumlichkeiten der Wohnbau, der WG Bar und der Studierendenmeile werden die Kunstwerke präsentiert, eingebettet in ein vielfältiges Rahmenprogramm. Es reicht von Theatervorstellungen und Lesungen, über Quiz- und Musikveranstaltungen bis hin zu kreativen Workshops für Jung und Alt.