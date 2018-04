Ein Leben für die Kunst

Ruth Buder

Bad Saarow Ein in der Region zwischen Oder und Spree bekannter Maler wird heute 90 Jahre alt: Werner Voigt. Trotz seines hohen Alters ist er noch künstlerisch tätig.

„Das wird unser Familienwappen“, sagt Werner Voigt und zeigt auf das ungebrannte, ockerfarbene Tonoval, auf dem sich ein Hahn, eine Tomatenpflanze, Weintrauben und ein Fisch hervorwölben. Der Hahn ist sein Markenzeichen, in vielen Variationen hat Voigt ihn geformt und gemalt. Die Tomaten und die Weintrauben stehen für die Früchte in seinem Garten, der Fisch für sein Haus am Wasser. Wenn Werner Voigt aus seinem Wohnzimmer- oder Atelierfenster schaut, hat er die sanfte Idylle des Kleinen Glubigsees immer vor Augen. Seit 35 Jahren wohnt er hier mit seiner Frau Roswitha. Die 73-Jährige ist ebenfalls künstlerisch tätig und beschäftigt sich vor allem mit der Miniatur­malerei. Für die im Herbst in Fürstenwalde stattfindende 3. Miniaturausstellung hat sie sich wieder beworben.

Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Malkurs in Frankfurt (Oder), „denn sie war mal meine Schülerin“. Nach Frankfurt ging Voigt nach seinem Studium an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. „Ich hätte auch als Dozent arbeiten können, aber es zog mich hinaus auf die freie Wildbahn“, erklärt Voigt den Ortswechsel. Der Start in die Freiberuflichkeit war finanziell nicht einfach. Doch im damaligen Frankfurter Halbleiterwerk wurde er gemeinsam mit dem Bildhauer Walter Kreisel durch den kunstinteressierten Werkleiter freundlich aufgenommen, und es wurde ihnen jeweils eine monatliche Unterstützung von 400 DDR-Mark gewährt. Dafür bauten beide die künstlerische Betätigung für die Angestellten des Halbleiterwerkes auf und leiteten die Zirkel an. Hinzu kam die Realisierung von Aufträgen, die Voigt von der damaligen Abteilung Kultur des Rates des Bezirkes und der Stadt Frankfurt bekam. Mit den viel umstrittenen Auftragswerken in der DDR hatte Voigt kein Problem: „Wir hatten sehr viel künstlerische Freiheit.“ So entstand zum Beispiel 1982 das Wandbild „Lebensfreude“ am Giebel Eingang Gubener Straße in Frankfurt, das aber, wie noch weitere Wandbilder, in der Nachwendezeit neueren Bauvorhaben zum Opfer fiel. Bis heute erhalten geblieben ist aber das Glasmosaik von 1967 „Fuchs im Weinberg“, es ist zu sehen am Weinbergweg.

Einige von Voigts Werken sind im Kunstarchiv der Burg Beeskow aufbewahrt, im Schützenhaus ist auch heute noch sein „Kartoffelstillleben“ und die große „Beeskower Stadtlandschaft“ zu sehen, beides Acrylmalereien im expressiven Stil, den Voigt bevorzugt. „Naturalismus liegt mir fern, ich wollte immer meiner Phantasie Raum geben. Wenn dem Bild die künstlerische Form fehlt, bleibt es Handwerk, und dem Betrachter wird die vergnügliche Nachdenklichkeit abgenommen.“ Von Werner Voigt stammt auch der Satz: „Es ist das Privileg des Künstlers, auf die sogenannte Natürlichkeit pfeifen zu können.“

Ganz wunderbar sind seine Kohlezeichnungen, von denen sich zahlreiche im Museum in Frankfurt befinden. Und immer wieder hat sich Werner Voigt seinen kleinen Skulpturen zugewandt. Sie sind zwar aus Ton, aber durch eine besondere Technik erscheinen sie dem Betrachter, als wären sie aus Bronze. Die kleinen, ihre eigene Botschaft vermittelnden Figuren zieren seine Wohnung und auch seinen Garten. „Zwei in einem Boot“, der „Pegasus mit dem Laptop“ oder die zweideutige knieende Frau. „Die ist mein Futterhäuschen“, erklärt der Künstler mit einem schelmischen Lächeln: Unter den Schoß der Frau streut er die Körner, die sich die hungrigen Vögel holen …

Figuren aus Ton formen kann er mit geschickten Händen auch heute noch, das Malen hat er eingeschränkt. „Ich weiß gar nicht, wohin mit den vielen Bildern“, sagt er und würde sich freuen, wenn hin und wieder ein Käufer an seine Tür klopfen würde. Denn Ausstellungen – seine letzte war 2010 in Eisenhüttenstadt zu sehen – macht er nicht mehr. „Das kostet mich zu viel Kraft.“ Damit muss er haushalten, 90 Lebensjahre sind auch an ihm nicht spurlos vorüber gegangen. Doch bewahrt hat er sich seine Freundlichkeit und seinen zurückhaltenden Humor. Was er nach den vielen Jahren in Brandenburg nicht abgelegt hat, ist sein leicht sächsischer Akzent. Denn Voigt ist in Zwickau geboren, hat dort Elektriker gelernt und nach dem Zweiten Weltkrieg auch unter Tage im Steinkohlebergwerk gearbeitet. 1958 zeigte er in seiner Heimat seine erste Personalausstellung. Die in Zwickau bestehende MuZ, die Mal- und Zeichenschule, die Voigt besuchte, hat seinen Weg als Künstler geebnet. „Dort wurden wir von Professor Carl Michel unterrichtet, der in Berlin ausgebombt war und irgendwo Geld verdienen musste.“ Durch die spätere Bekanntschaft mit dem Bildhauer Fritz Cremer bekam er aufgrund seines Talents die Empfehlung, sich an der Hochschule für Bildende Kunst in Dresden zu bewerben. Werner Voigt erinnert sich noch genau: „Es war am 17. Juni 1953, als der Arbeiteraufstand in der DDR war. Ich habe während der Aufnahmeprüfung gar nicht gemerkt, was draußen los war. Erst danach habe ich gesehen, wie auf dem Fucikplatz die Panzer rollten.“ Die Aufnahmeprüfung hat er bestanden, und von 1953 bis 1959 studierte er Malerei bei den Professoren Erich Fraaß und Rudolf Bergander.

In besonders guter Erinnerung hat er die Zeit, als er an der Spreeschule in Beeskow von 1991 bis 1993 geistig behinderte Kinder und Jugendliche unterrichten konnte. „Die Schule hatte damals einen Brennofen bekommen, und ich konnte ihn, da ich ja Elektriker bin, anschließen. Keramiken herzustellen, das hat den Kindern gut gefallen und mir auch. Die Kinder haben mich geliebt.“ Später, so erzählt Voigt, habe ihn eine Frau auf der Straße angesprochen und sich dafür bedankt, was er einst für ihr Kind getan hat. „Eine solche Anerkennung ist mehr wert als Geld.“ Als Voigt 65 wurde, musste er in Rente gehen, obwohl er gern weiter gemacht hätte.

Zu seinem 90. Geburtstag wäre Werner Voigt am liebsten weggefahren, doch das geht nicht, war die Meinung der Familie. Und so lässt er sich heute überraschen, wer von seinen Freunden, Kollegen und Weggefährten an diesem Tag den Weg nach Wendisch Rietz zum Kleinen Glubigsee findet.

„Hoffentlich sagen nicht wieder alle, du siehst gut aus“, scherzt Werner Voigt. Aber das tut er, auch mit 90 noch – und sein Geist ist hellwach.