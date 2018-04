Von Bahnhalt bis Hotspots

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Umbauen, verschönern, verbessern und alles entsprechend bewerben – so die Devise von Zoodirektor Bernd Hensch. Wie es seiner Einrichtung geht, davon wollte sich am Freitag die Eberswalder CDU überzeugen und hatte ihre Fraktionssitzung zum Ausflug in die tierische Touristenattraktion der Kreisstadt gemacht. Die Christdemokraten halten große Stücke auf den Chef der Gehege und Hensch wiederum freut sich über die Unterstützung aus der Stadtfraktion. „Man kann deinen Ideen vertrauen“, lobte Dietmar Orthel den Zoodirektor. Und Ideen hat Hensch einige. Dazu zählt unter anderem ein Bahnhalt am Zoo. Ein Gedanke, den viele in Eberswalder für sinnvoll halten, an dessen Umsetzung es bisher aber noch hapert. Außerdem braucht es Hotspots auf der Anlage. Der Zoo liegt im Funkloch. Das war auch Landratskandidat Othmar Nickel aufgefallen, den seine Partei-Kumpels beim Ausflug im Schlepptau hatten. Den besten Empfang, erläuterte Hensch, gebe es noch am Käfig der Gibbons. Eine Lösung fürs gesamte Gelände könnte zum Beispiel in der Errichtung eines Funkmastes liegen, der gleichzeitig noch als Nisthilfe dienen könnte.

Bis dahin aber stehen andere Sachen an. So informierte Hensch die Kommunalpolitiker unter anderem darüber, dass die Sanierung der Fassade des Urwaldhauses in Angriff genommen werden soll. Außerdem geplant: ein Eiszeitpfad von der Gaststätte an Bären, Wölfen und Damwild vorbei mit Informations- und Spielmöglichkeinen ausgestattet. Ein Pfad, der über den Zoo hinaus an der Mühle vorbei über den Weidendamm die Verbindung in die Stadt sein soll.

Die Losung lautet, die Verweildauer der Gäste in Eberswalde zu erhöhen. Das solle sich auch auf den Einzelhandel auswirken, von dem sich Hensch noch mehr Ideen erhofft, wie sich Zoo und Läden besser verzahnen lassen.

Viele Gäste kämen aus Polen, wo die Eberswalder Einrichtung auch massiv die Werbetrommel rühre. Die Besucher aus dem Nachbarland hätten ein anderes Freizeitverhalten als Deutsche und würden am Tag mehrere Stationen anfahren. Werbepartner ist außerdem die Naturtherme Templin, die auf einer Gebäudewand neben den Pinguinen großflächig auf sich aufmerksam macht. Doch keine Sorge, die Werbung für den Zoo in der Badeeinrichtung sei noch größer, versicherte Hensch. (mm)