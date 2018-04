20. Geburtstag mit Staffelstab-Übergabe

Anke Beißer

Mönchwinkel (MOZ Joachim Eggers) Hunderte Besucher sind am Sonnabend ins Heimatmuseum zu dessen 20. Geburtstag geströmt. Es war zugleich eine Staffelstab-Übergabe: Der Gründer und bisherige Leiter Arno Ziechmann geht in Ruhestand, ihm folgt Tobias Thieme.

Vor 20 Jahren hat Arno Ziechmann in die erste kleine Ausstellung im Heimatmuseum Neu-Mönchwinkel eingeladen. Seit einer ersten, über das Arbeitsamt geförderten Anstellung 1996 ist er die gute Seele dieses Kleinods. Er hat einen Schatz an heimatgeschichtlichen Utensilien und Dokumenten zusammengetragen und unzählige Fragen neugieriger Besucher beantwortet. Nun reicht der 76-jährige Grünheider den Staffelstab an Tobias Thieme weiter. Der 27-Jährige – aus ganzem Herzen Mönchwinkler – steht ihm seit 1. April offiziell zur Seite und wird das Museum ab 1. Mai dann allein verantwortlich weiterführen.

Arno Ziechmann schaut zufrieden auf sein Wirken zurück und ist froh, nun alles in Hände zu geben, die 100 Prozent Interesse an der Sache haben. Der gelernte Fernsehtechniker, der nach der Wende für eine Woltersdorfer Firma Antennentechnik ein- und verkauft hat, war 1996 arbeitslos geworden. „Ein halbes Jahr, bevor ich in den Vorruhestand gehen konnte“, erinnert er sich. Das Arbeitsamt vermittelte ihn in jenem Herbst in eine ABM. Mit Leocardia Ziem aus Berkenbrück sollte er sich um die Chronik und die Heimatpflege kümmern.

Aus dem kurz gedachten Intermezzo wurden fast 22 Jahre. Mit dem Eintritt ins Rentenalter blieb er bei der Sache, weil er schon so viel Kraft und Herzblut investiert hatte. 130 Gegenstände hatte er beim Start, 1996, in der einstigen Dorfschule (1880 bis 1975), die bis zur Wende ein Schulungszentrum der Fürstenwalder Agrotechnik beherbergt hat, vorgefunden. „Heute sind es mehr als 4000 Exponate.“ Und noch eine Zahl macht ihn stolz. 14 399 Besucher hat er bisher im Museum begrüßt.

Manche kamen nicht nur einmal. Da kommt sein Nachfolger ins Spiel. Tobias Thieme war das erste Mal mit 12 Jahren bei Ziechmann und kam seither immer wieder. Seine Familie gibt es in sechster Generation im Dorf. Thieme hat ein Faible für Ortsgeschichte, verfügt über eine umfangreiche Postkartensammlung und das Archiv seines Opas, der über viele Jahre Gemeindevertreter war – wie sein Enkel heute. „Von 1958 bis 2003 habe ich lückenlose Unterlagen“, sagt Thieme. Mit dem vor zwei Jahren verstorbenen Ortschronisten und Autor Günter Kunert pflegte er einen regen Gedankenaustausch und möchte dessen Vermächtnis weiter führen. Thieme will Ziechmanns Leistungen bewahren, aber natürlich trägt er auch neue Ideen in sich. Er denkt an Projekte mit Schulkassen, Lesungen, Vorträge – was allerdings räumlich am Neubau auf dem Gelände hängt.

Ziechmann derweil kann seinen Terminkalender jetzt frei von Verpflichtungen füllen. Für seine Frau Helma, seine drei, in Grünheide lebenden Enkel, für Kino und Tanzveranstaltungen hat er nun auch sonntags Zeit, muss er doch nicht mehr das Museum offen halten. Wenn Not am Mann sei, schränkte er am Sonnabend ein, stehe er zur Verfügung.

Zu den vielen Gästen, die im Garten Fischbrötchen und Bier, Kaffee und Kuchen genossen, gehörte auch Georg Maschlonkowski. Der 93-Jährige, der heute in Spreewerder wohnt, ist der Älteste, der das Gebäude noch als Schule kennt. Von 1933 bis 1939 hatte er dort Unterricht. „Wir waren 54 bis 56 Kinder in einer Klasse, mit einem Lehrer. Der musste einen Rohrstock haben, sonst hat er Angst gehabt“, erzählte der gebürtige Spreenhagener, der den größten Teil seines Lebens nach der Rückkehr aus französischer Kriegsgefangenschaft als Landwirt in der Nähe des heutigen Museums mit vielen landwirtschaftlichen Sammlungsstücken verbracht hat.