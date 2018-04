Der Name „Konsum“ bleibt

Meier, Margrit

Lichtenow (MOZ) Offiziell heißt das gelbe Haus an der Dorfstraße 44 jetzt Sport- und Mehrzweckgebäude. Bei den Lichtenowern hat sich der Name Konsum eingebürgert. Irgendwie stimmt beides. Und wurde nun offiziell eröffnet.

Vor allem im Sommer, wenn die Berliner in den Kleingärten ihre Wochenenden verbrachten, kam es schon vor, dass die Waren des täglichen Bedarfs nicht für alle reichten. Da wurden die Brötchen knapp und war die Milch alle. So richtig lange ging das eigentlich nicht mit dem Konsum an dieser Stelle, mitten an der Dorfstraße in Lichtenow. Denn der war erst 1987 gebaut worden. Dann kam die Wende. Alle hatten erst mal anderes zu tun, als sich um diese Einkaufsstätte zu kümmern.

1997, so erinnert sich Ortsvorsteher Herbert Peschke, war die Überraschung groß, dass das Objekt der BVVG gehört. Es brauchte einen Besuch von Kämmerin Petra Schulz, Abgeordnetem Christian Schüttel und Peschkes zur Oberfinanzdirektion, um zu klären: Lichtenow braucht den Konsum, Bund verzichte. Es gelang.

Umso länger brauchte es nun, um Ideen zu entwickeln, was aus dem Konsum wird. Die erste, hier einen Jugendclub zu entwickeln, bekam das Aus schon nach der ersten Veranstaltung. 2009 tauchte Marcel Assmann im Dorf auf. Japanische Kampfkunst, das ist sein Steckenpferd. Zunächst gründete sich eine Interessengemeinschaft, später ein Sportverein, der sich im Konsum einmietete. Trainiert wurde mit Ofenheizung. An den Wänden hingen noch die grünen Fliesen. Wer mal musste, der verkniff es sich lieber. Die Toiletten waren in üblem Zustand.

Eine Kampfkunstschule mit großem Mattenraum aus dem Objekt zu machen, gleichzeitig den Dorfmittelpunkt, also Räume für Zusammenkünfte, auch für Feiern, nahm immer mehr Gestalt an und hieß nun Sport- und Mehrzweckobjekt. Fünf Jahre hat es gedauert. Es gab tolle Helfer, Begleiter. Peschke dankte Grit Kärmer von der LAG Märkische Seen, die alles sehr positiv begleitete, so dass es Fördergelder aus dem Leader-Programm gab. Nur reichten die nicht.

Und so manches, was gar nicht geplant war, musste nun doch mit erledigt werden. Das Planungsbüro Frank Seidel aus Neuenhagen wurde mit ins Boot geholt. Der wiederum entdeckte, dass der Konsum zu DDR-Zeiten, wie es üblich war, gebaut wurde mit dem, was kam. Und das war eben nicht immer gut. Die Mängel wurden sichtbar. Augen verschließen geht nicht, es musste ausgetauscht und verbessert werden. Die Folge: Das Ganze wurde teurer als ursprünglich vermutet. Bauüberwacher Gerd Oehler war immer, wenn’s knifflig wurde, zur Stelle. „Das war der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt ist alles vorbei, das war’s“, erinnert sich Marcel Assmann. Der Gute-Laune-Mann aber grinst im gleichen Augenblick wieder und sagt: „Ich hab ein tolles Team, Verein und Vorstand, hinter mir. Wir sind zwar ein chaotischer Haufen und nehmen Wettkämpfe nicht so ernst, aber wenn es drauf ankommt, sind alle da.“

Alle da waren auch am Sonnabend, um das Haus, in das rund 325 000 Euro geflossen sind, zu eröffnen. Minister Jörg Vogelsänger, Gemeindevertreter, die Kita Sonneneck, Ravindra Gujjula, der 250 Euro für Möbel spendete, Lichtenower, Sportler. Und alle freuten sich, dass er nun fertig ist. Der Konsum.