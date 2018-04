Beim Spaziergang kann man Artefakte finden

Ingo Mikat

Letschin Ein Fenster in die Vergangenheit öffnete am Sonnabend Andreas Köpp in den Letschiner Heimatstuben. Der begeisterte Freizeitarchäologe und aktive Mitstreiter des Geschichts- und Heimatvereins Gusow-Platkow berichtete über sein Hobby und Projekte seines Vereins zur Erforschung und Bewahrung der Historie des Oderbruchs. Seinen Geschichtsunterricht in der Schulzeit empfand Köpp als wenig anregend. Erst viele Jahre später, als er selbst echte Spuren der Vergangenheit entdeckte, begannen ihn Archäologie und Geschichte zu begeistern. Erste Forschungen des 2004 von Geschichtsfreunden in Gusow-Platkow gegründeten Vereins beschäftigten sich mit der Ortsgeschichte, mit dem kurfürstlich-brandenburgischen Feldmarschall Georg von Derfflinger (1606-1695), mit dem regionalen Geschehen im Kriegsjahr 1945 sowie der Historie der Ortsfeuerwehr. Große öffentliche Wirksamkeit erreichten Ausstellungsprojekte wie „Oderland war abgebrannt“ und Aktionen zum 70. Jahrestag des Oderhochwassers.Darüber hinaus widmeten sich die Vereinsmitglieder der Ur- und Frühgeschichte und richteten 2008 in der ehemaligen Schule Platkow ein Museum ein.

Wer sich mit der Historie des Oderbruchs beschäftige, so Andreas Köpp, der stoße immer wieder auf Letschin. Er erinnerte an das Elternhaus des jungen Theodor Fontane und an den Letschiner Heimatforscher G.R. Wirth, der bereits vor dem Zweiten Weltkrieg forschte. Die Besiedlungsgeschichte der Region reicht bis zu 5000 Jahre zurück. Köpp präsentierte eine umfangreiche Auswahl von ihm entdeckter Artefakte. Dazu gehörten nicht nur Feuersteine und historische Handspindelsteine zum Verspinnen von Fasern, sondern auch paläontologische Funde von Lebewesen. Anschaulich beschrieb er, wie bei ganz normalen Spaziergängen – mit Hilfe des „Kollegen Zufall“ – manchmal historische Artefakte zu finden seien. Er selbst entdeckte bei so einem Ausflug auf einem Feld eine historische Steinreibekugel. Menschen nutzten sie im Neolithikum (Übergang von der Jagd zum Ackerbau) auf einem Unterlagestein, um Körner zu Mehl zu zerreiben.

Seit der Zeit des Heimatforschers Wirth hat sich die Archäologie mit neuen technischen Möglichkeiten weiterentwickelt. An Hand von Aufnahmen des historischen Burgwalls Platkow beschrieb Köpp die Möglichkeiten moderner Luftbildarchäologie. Farbänderungen der Vegetation am früheren Standort der Anlage zeigen den Verlauf schon lange nicht mehr existierender Palisadenzäune. Ursache dafür ist im Boden befindliche Holzkohle. Sie beeinflusst immer noch das Pflanzenwachstum. Entdeckungen lassen sich auch in alten Büchern machen. So beschreibt ein im Nachlass des Historikers Klaus Stieger gefundenes Inventarbuch des im Krieg zerstörten Müncheberger Heimatmuseums zahlreiche im Oderraum schon vor 1945 gefundene Artefakte aus der Steinzeit und der Römerzeit.

Breiten Raum nahmen Schilderungen der Zusammenarbeit des Vereins mit dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege ein. Von überregionaler Bedeutung sei zum Beispiel die Arbeit an einem als „Platkow 13“ katalogisierten Fundplatz zur Untersuchung des Übergangs der Jäger und Sammlerkultur zum Ackerbau. Gemeinsam mit 50 Berliner Wissenschaftlern, Studenten und ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegern erforschten 2017 Vereinsmitglieder einen heute auf einem Feld liegenden früheren Siedlungsplatz von steinzeitlichen Jägern und Sammlern. Ein weiteres vom Verein unterstütztes Projekt richtete sich auf die Bewahrung eines historischen Mauerteils einer alten Eisenbahnbrücke bei Ludwiglust (Friedersdorf). Das 22 Tonnen schwere Artefakt zeigt Spuren von Panzerketten aus dem Frühjahr 1945 und wurde beim Abriss der alten Brücke mit schwerer Technik geborgen und so für die Nachwelt erhalten. „Eines unsere wichtigsten Anliegen ist die Projektion der Geschichte in die Gegenwart. Die Region erhält so ein Gesicht“, sagte Andreas Köpp.

Der Leiter der Letschiner Heimatstuben, Edgar Petrick, dankte dem Hobby-Archäologen für seinen interessanten Vortrag mit einem großen Blumenstrauß.