Künstlerisches Werkeln allerorten

Vielfältiges Schaffen: Die Gruppe in der Scheune widmete sich dem Gestalten der Schilder für den Festumzug zu 675 Jahren Möglin. Während Helena Hummel hochkonzentriert am Barfus-Wappen malt, wollen Tessa Plobner und Neele Waldteich den Dreißigjährigen Krieg mit einem bluttriefenden Schwert ergänzen. © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Reichenow Der Hoppegartener Peter Oelker gehört nicht nur zu den Ältesten in der Runde. Er ist auch derjenige unter den bewährten erwachsenen Mitstreitern, der jedes Jahr aufs Neue den längsten Anreiseweg auf sich nimmt. Durch Wechsel seiner E-Mail-Adresse sei ihm diesmal der Kommunikationsvorlauf verloren gegangen, erzählt er. Doch als er unlängst in Möglin neben der Thaer-Gedenkstätte nach seiner Philippa sehen wollte, ein Werk aus einem der Vorjahre („Frauen haben ja ihre Ansprüche, auch jene aus Holz“), kam er erstmals mit der innovativen Idee in Kontakt, die 2018 im Mittelpunkt des künstlerischen Treibens steht. Nämlich die große Pyramide, an deren zahlreichen Einzelstücken seit Freitagabend und den ganzen Sonnabend über die Masse der Akteure zugange war.

Auch Oelker, sonst immer mit sehr eigenen Werken dabei, entschied sich zum Mitwirken am großen Gemeinschaftswerk. Doch immerhin steuerte er ein sehr spezielles Teilstück bei. Während die anderen an einer Schäferfamilie, an Biber, Vogel oder Schwein werkelten, arbeitete der Senior konzentriert an seiner Radfahrerin. „Wir haben nun mal seinerzeit mit der Verschönerung des Radwegs begonnen, da muss sich das auch mit einem Motiv auf der Pyramide niederschlagen“, findet er. Da die Breite der Figuren begrenzt ist, hat er sich aus praktischen Gründen für ein Hochrad entschieden, auf dem eine Frau sitzt. Unter deren Rock lassen sich Sattel und anderes verstecken.

Renate Wolter und Birgit Hickstein vom Dorfverein MöHRe, der abermals das künstlerische Großprojekt koordiniert, freuen sich nicht nur über die finanzielle Unterstützung, die zum wiederholten Male von der Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam und der Sparkasse kam. Sondern vor allem auch darüber, wie tief und vielfältig der Skulpturenworkshop mittlerweile in der Dorfgemeinschaft verankert ist. Immer wieder kommen neue Partner hinzu – so die Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu). Denn in einem Teilprojekt, ein Stück entfernt des Hauptgeschehens rund um das Gemeindezentrum „Alter Kindergarten“ in einer Scheune am anderen Dorfende, wurden Nistkästen gefertigt. „Vier haben wir schon fertig“, verweist der siebenjährige Rimon stolz auf das Zwischenergebnis, unter Anleitung und Hilfe von Frank Waskow schon mit dem nächsten Stück beschäftigt.

Drumherum ist rund ein Dutzend Akteure derweil fleißig beim Gestalten der Schilder für den großen Umzug zum Dorfjubiläum 675 Jahre Möglin. Während Elena Hummel voller Hingabe das Wappen derer von Barfus malt, denen der Ort lange Zeit gehörte, schnappen sich Tessa Plobner und Neele Waldteich kurzerhand das schon beschriftete Schild zum Dreißigjährigen Krieg, um es noch mit einem blutigenSchwert zu ergänzen.

Gleich mehrere Jugendliche wie sie sind gewissermaßen mit dem Projekt gewachsen, waren in den Anfangsjahren beim Kinderworkshop dabei und bringen sich nun gemeinsam mit den Erwachsenen ein, hatte zuvor schon Renate Wolter erklärt. „So ziehen wir uns erfolgreich Nachwuchs heran“, ergänzt Birgit Hickstein. „Es macht einfach Spaß“, bestätigt der 15-jährige Dominik Plobner, ebenfalls seit Jahren dabei, als er den anderen an der Pyramide zur Hand ging.

Während im Haus vor allem die jüngsten Kinder, diesmal insgesamt nicht ganz so zahlreich wie bisher, unter Anleitung vieler Helfer hölzerne kleine Schatztruhen bemalen, Kerzen verzieren oder Ketten und Ohrringe basteln, sind im Freigelände zumindest ein paar der Erwachsenen trotz allem mit individuellen Werken beschäftigt. Oliver Büxler sägt an einem Stück, das Batzlows Ortsgeschichte repräsentieren soll – mit dem Wappen und sehr organischen, verschlungenen Formen, die an den einst dort stehenden Urwald erinnern. Stefan und Paul-Dieter Schönrock aus Bliesdorf, auch sie schon alte Hasen im Projekt, haben mit ihrem schlanken Kranich zu tun. Nur wo er später genau stehen soll, wissen sie noch nicht, räumt Stefan Schönrock ein.

Die Pyramide jedenfalls ist am Workshopwochenende zumindest schon im Grundgerüst fertig geworden. Bis sie sich zum nächsten Weihnachtsmarkt als größte Attraktion drehen wird, sind aber noch etliche andere Arbeitsschritte nötig.

Der Verein freut sich über Toleranz und teilweise aktives Mittun der Nachbarn. Auch Familie Eilers vom Schloss brachte sich ein, hatte die Nudeln und Bolognese zum Mittagessen gekocht. Aus dem neuen Backofen auf dem Gelände kam wiederum frischer Kuchen. Und Peter Oelker verrät schon mal, dass er passend zu dieser Neuerung auf dem Areal gerade noch an einer Bäckerin arbeitet. 2,50 Meter hoch und mit einem Mischbrot in der Hand, soll sie am Weg mit Sichtachse von der Straße aufgestellt werden.