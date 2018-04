Deutsche WM-Gegner Südkorea und Schweden verlieren erneut

dpa-infocom

Craiova (dpa) Deutschlands WM-Gruppengegner Schweden und Südkorea haben in Test-Länderspielen erneut knappe Niederlagen kassiert. Die Skandinavier verloren in Craiova gegen Rumänien mit 0:1 (0:0).

Drei Tage nach dem 1:2 gegen Chile musste sich das Tre-Kronor-Team durch einen Treffer von Dorin Rotariu (57. Minute) erneut geschlagen geben. Schweden ist am 23. Juni in Sotschi der zweite WM-Vorrundengegner von Weltmeister Deutschland.

Südkorea verlor in Chorzow gegen Polen erst durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:3 (0:2). Bayern Münchens Top-Torjäger Robert Lewandowski brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung; Kamil Grosicki legte vor der Pause nach (45.+1). Lee Chang-Min (85.) und Hwang Hee-Chan (87.) konnten mit späten Treffern ausgleichen - doch dann traf Piotr Zielinski in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Zuvor hatten die Asiaten in Nordirland mit 1:2 verloren. Gegen Südkorea bestreitet die DFB-Auswahl am 27. Juni in Kasan ihr drittes Gruppenspiel.