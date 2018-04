Leuchtende Augen beim Schleusen-Boogie

Marion Thomas

Woltersdorf Er schien die Ruhe selbst, und doch musste es gebrodelt haben in Rico Haring, dem Vollblut-Jazzer, als er nach zehnjähriger Abstinenz erstmals wieder ins Rampenlicht einer Bühne trat. Unter der schwungvollen Begleitung seiner Musiker-Kollegen Andreas Henze (Bass) und Andy Winter (Drums) absolvierte er den langen Gang der prall gefüllten Kirche im kurzen Sprint, setzte sich ans Klavier und nahm den Rhythmus auf. „Hallo Woltersdorf!“, rief Haring und legte los.

Neun Jahre lebt der studierte Musiker und Lehrer mit seiner Familie nun in Woltersdorf, seit zwei Jahren leitet er den örtlichen Chor. Doch Konzerte mit „seiner“ Musik gab es in den vergangenen Jahren nicht, eigene Kompositionen stellte er nur unter Freunden bei Hausmusik vor. Nun der erste große Auftritt in seiner neuen Heimat. Die Finger spazierten wie von selbst über die Tasten, der Bass fiel ein, bis die Drums das musikalische Zwiegespräch mit neuen Varianten bereicherten und so das Publikum von Beginn an mitnahmen auf eine Reise in die Welt des Jazz. Mit kleinen Geschichten und humorvollen Ansagen führte Rico Haring durch ein kurzweiliges Programm mit 24 Songs, einer Mischung aus Eigenkompositionen und Improvisationen zu Jazz-Klassikern. Jeder der drei Musiker überzeugte mit virtuosen Soloparts, selbst die Kirchenorgel wurde einbezogen, und Haring spielte Bachs „Präludium und Fuge“ in neuem Arrangement.

Spätestens beim „Schleusen-Boogie“, das der 38-Jährige für das alte Kirchen-Piano geschrieben hatte, wippten alle Zehenspitzen mit. Auch die Chorgemeinschaft befand sich unter dem begeisterten Publikum, das am Ende mit leuchtenden Augen in gemütlicher Runde bei Häppchen und Wein stand.