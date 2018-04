NHL: Kühnhackl gewinnt mit Pittsburgh in Philadelphia

dpa-infocom

(dpa) Philadelphia (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins in den Playoffs der nordamerikanischen NHL einen Auswärtssieg gefeiert. Der Stanley-Cup-Champion gewann gegen die Philadelphia Flyers 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).

Die Penguins führten nach weniger als 30 Spielminuten bereits mit 4:0. Die Tore für den Titelverteidiger erzielten Sidney Crosby (11. Minute), Derick Brassard (23.), Evgeni Malkin (27.), Brian Dumoulin (27.) und Justin Schultz (47.). Für den Ehrentreffer der Flyers sorgte Travis Sanheim (34.). In der Best-of-Seven-Serie liegt Pittsburgh nach dem Auswärtserfolg mit 2:1 in Führung. Das dritte Spiel wird am Mittwoch ebenfalls in Philadelphia ausgetragen.

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit den Washington Capitals eine weitere Heimniederlage kassiert. Das Team aus der US-Hauptstadt verlor gegen die Columbus Blue Jackets mit 4:5 (2:1, 1:3, 1:0, 0:1) nach Verlängerung. Der 26-jährige Rosenheimer stoppte 18 von 22 Schüssen auf sein Tor. Er wurde jedoch zu Beginn des dritten Drittels durch Braden Holtby ersetzt. Den Siegtreffer für die Blue Jackets erzielte Matt Calvert nach etwas mehr als zwölf Minuten in der Verlängerung. In der Best-of-Seven-Serie steht es nach der zweiten Pleite in Folge 0:2 aus Sicht der Capitals. Das dritte Spiel wird am Dienstag in Columbus ausgetragen.

Nationalmannschaftskollege Tobias Rieder kassierte mit den Los Angeles Kings die dritte Niederlage hintereinander. Die Südkalifornier mussten sich in eigener Halle den Vegas Golden Knights mit 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) geschlagen geben. Den Golden Knights fehlt nur noch ein Sieg, um die Best-of-Seven-Serie zu gewinnen. Es steht 3:0 für Vegas. Das vierte Spiel in der Erstrunden-Serie ist für Dienstag in Los Angeles angesetzt.